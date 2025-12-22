Conflictul din familia Beckham se amplifică. Ce decizie neașteptată au luat David și Victoria cu privire la fiul lor, Brooklyn

Numărul de urmăritori pe Instagram al lui David și Victoria Beckham a scăzut, la fel ca și cel al fiului lor cel mare, Brooklyn Peltz Beckham.

Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, nu îi mai urmărește pe părinții săi pe platforma de socializare, iar fostul fotbalist și designerul de modă nu îl mai urmăresc nici ei înapoi. Cuplul nu o urmărește nici pe soția lui Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, iar David, 50 de ani, și Victoria, 51 de ani, nu apar pe lista conturilor urmărite de actriță pe Instagram.

David și Victoria îl urmăresc în continuare pe ceilalți doi fii ai lor, Romeo Beckham și Cruz Beckham. Cea mai mică dintre copii, Harper Beckham, are un cont de Instagram privat.

Brooklyn nu își urmărește nici frații pe Instagram, nici ei nu îl urmăresc înapoi. Aceeași situație se aplică și pentru Nicola, în vârstă de 30 de ani.

Această decizie de a nu se mai urmări reciproc pe Instagram vine într-o perioadă agitată pentru celebra familie. În 2022, Brooklyn s-a căsătorit cu Nicola într-o ceremonie elegantă în Palm Beach, Florida, înconjurați de familie și prieteni. Evenimentul fericit a marcat și începutul unei presupuse tensiuni între Brooklyn și Nicola și restul familiei Beckham.

La acea vreme, au apărut zvonuri despre tensiuni între Nicola și Victoria, deoarece actrița a decis să nu poarte una dintre rochiile de mireasă create de fosta membră Spice Girls, deși inițial plănuia să o facă. O sursă a declarat pentru PEOPLE că zvonurile despre conflict erau reale, în timp ce un alt informator a spus că situația rochiei „este departe de adevăr”.

Un alt insider a afirmat pentru PEOPLE că tensiunile au crescut când Victoria ar fi „deturnat” un moment de dans la nunta lui Brooklyn, deși fiul ei și Nicola planificaseră acea parte a ceremoniei pentru cântecul interpretat de Marc Anthony, ca dar pentru proaspăt căsătoriți.

În mai, David a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare cu o petrecere plină de vedete la Londra. Victoria, Romeo, 23 de ani, Cruz, 20 de ani, și Harper, 14 ani, au participat, însă Brooklyn și Nicola nu au fost prezenți, deși primiseră invitație.

O sursă a declarat pentru PEOPLE că Brooklyn și Nicola au ales să lipsească din cauza iubitei lui Romeo, Kim Turnball, despre care se spunea că ar fi avut o legătură cu Brooklyn. Totuși, Cruz a răspuns unui comentator pe Instagram că „Brooklyn și Kim nu au fost niciodată împreună,” informație confirmată și de alte surse, iar Turnball a negat la rândul ei zvonurile.

Tensiunea din familia Beckham a fost vizibilă în ultimele luni, membrii familiei postând mesaje criptice pe social media.

În mai, Brooklyn a împărtășit un videoclip cu el și Nicola pe motocicletă, acompaniat de un mesaj afectuos în care spunea că o va „alege întotdeauna.” La doar câteva ore distanță, Cruz a postat o fotografie de familie pe contul său, scriind: „Vă iubesc mai mult decât orice, mamă și tată, ne-ați dat viață și v-ați îngrijit de noi indiferent de situație. Nu pot exprima cât de binecuvântați suntem că vă avem în viața noastră.”

O sursă a declarat pentru PEOPLE că împăcarea dintre membrii familiei Beckham nu a fost ușoară. „De fiecare dată când par să aibă un moment fericit, totul se destramă din nou. Au încercat să facă pace,' a explicat insiderul.

„Brooklyn se simte sfâșiat. Este familia lui și sângele lui, dar întotdeauna a avut o relație complicată cu tatăl său. O mare parte din relația lor a fost ca un ‘business’,” a adăugat sursa. Totuși, în ciuda divergențelor, relația tensionată a familiei Beckham nu trebuie să fie permanentă. ‘Relația nu este definitiv compromisă,” a spus insiderul, adăugând despre David și Victoria că „Îl iubesc și sunt mereu alături de el. Sunt doar răniți și dezamăgiți că acum nu mai are niciun rol în viața de familie,” a continuat sursa.

foto: Arhiva ELLE

