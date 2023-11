Codin Maticiuc, dezvăluiri despre boala incurabilă de care suferă fiica sa: „Se întâmplă 1 la un milion de cazuri”

Codin Maticiuc a lăsat în urmă perioada plină de distracții și s-a concentrat pe viața profesională și cea de familie. Schimbarea a survenit odată cu întâlnirea cu actuala sa parteneră de viață, Ana Pandeli, care a avut un impact pozitiv asupra comportamentului său. Cu toate acestea, viața sa nu a fost lipsită de provocări. Fiica sa, Smaranda, se confruntă cu o afecțiune rară și incurabilă la nivelul ochilor.

La vârsta de 43 de ani, Codin Maticiuc este tatăl a trei copii. În prezent, el are două fiice biologice, Smaranda, în vârstă de 4 ani și Ilinca, în vârstă de 1 an și o lună, dar și un băiat pe nume Mario, în vârstă de 13 ani, care este fiul Anei dintr-o relație anterioară și pe care îl consideră ca pe propriul său fiu. Când s-a născut fiica sa cea mare, Smaranda, la vârsta de 4 ani, familia a fost lovită de o veste șocantă. Exista posibilitatea ca cea mică să fie nevăzătoare.

Această veste a avut un impact profund asupra întregii familii. Cu toate acestea, mai târziu s-a descoperit că micuța avea o afecțiune rară, dar avea capacitatea de a vedea, aducând alinare și bucurie familiei.

„Putea să fie foarte gravă, s-a dovedit că nu e foarte grav, chiar nu e, mulțumesc lui Dumnezeu. (…) Când mi-au fost bolnavi copiii am fost efectiv… Greu. Sunt foarte bine toți. Smaranda a avut o chestie pe care încă o mai are, o afecțiune a ochiului pe care am depistat-o când era bebeluș. E genul de boală care se întâmplă 1 la un milion de cazuri și care nu poate fi tratată. Așa le dă Dumnezeu oamenilor cu bani, boli incurabile. Când am depistat-o nu știa nimeni care era nivelul. Putea să nu aibă vedere. Nu știam. Am trăit cu chestia că poate fi ceva minor sau să nu vadă 98%. Am văzut că e ok, că vede. Când ne arăta câte o pasăre pe cer, că nu știam cât vedea ca bebeluș, ne bușea plânsul”, a spus Codin Maticiuc în cadrul podcast-ului „Acasă la Măruță”.