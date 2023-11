Lia Bugnar, confesiuni despre despărțirea de Anghel Damian: „Nicio secundă nu a fost vorba de vârstă”

Lia Bugnar și Anghel Damian au avut o relație mai bine de opt ani, cei doi fiind foarte discreți în privința vieții personale. Cei doi s-au despărțit, iar în prezent regizorul și scenaristul serialului „Clanul” de la PRO TV este într-o relație cu Theo Rose, cu care are un băiețel în vârstă de câteva luni.

Lia Bugnar și Anghel Damian au păstrat discreția cu privire la relația lor și au ținut-o departe de ochii publicului. Cei doi nu au dezvăluit că s-au separat până când nu au apărut imaginile cu el și Theo Rose în timp ce se sărutau. De asemenea, Anghel Damian lucrează împreună cu fosta lui parteneră, Lia Bugnar, la scenariul serialului „Clanul”, proiect în care Theo Rose interpretează un rol principal.

Invitată recent în podcastul „E vremea mea”, Lia Bugnar a vorbit deschis și despre relația pe care a avut-o cu Anghel Damian și motivele despărțirii.

Regizoarea a mărturisit că a fost foarte dezamăgită, dar și deranjată de comentariile care au apărut după ce despărțirea ei de Anghel Damian a devenit publică.

„Este interesantă în schimb reacția oamenilor, mă refer la comentarii. Reacția oamenilor este canibală la astfel de situații, au păreri, erau sute de oameni, cel puțin din ce am văzut pe Facebook, constituiți într-un tribunal, care vorbeau despre făptura care declanșase marele amor, despre Anghel, despre făptura care fusese lăsată de izbeliște. La toți era: ‘da, pentru că este bătrână!’ Mă gândeam atunci cât de anostă să fie viața ta să te bucuri de un om care e oricum prăpădit în actele momente. Mai ales că eu nu am avut niciodată instinctul de a poza în bine, știa toată lumea ce s-a întâmplat si cine mă întreba atunci, colegi, prieteni : ‘ce faci Lia’, eu ziceam direct: ‘sunt praf!’ Atunci m-au călcat în picioare efectiv!”, a mai spus Lia Bugnar.

Scenarista a mărturisit că relația actuală dintre ea și fostul partener este una foarte bună și că se înțeleg excelent.

„Nu a avut nicio legătură cu vârsta și știu lucrurile astea pentru că știu ce am trăit și chiar el a explicat în felul ăsta, nu avea legătură! Dimpotrivă, cred că e un dezavantaj acum, pentru că ștacheta lui de înțelegere, de comunicare, e una destul de sus și nu-i ușor după aceea. Dar ne-am descurcat fiecare cum am putut, am ieșit zdraveni amândoi din chestia asta. Nici nu știu dacă vreodată ne-am înțeles mai bine decât în acest moment!”, a adăugat Lia Bugnar.

Invitat recent în podcastul „Aproximativ discuții” al lui Gojira, Anghel Damian a vorbit deschis și despre relația pe care a avut-o cu Lia Bugnar, dar și cum l-a afectat divorțul părinților săi, actorii Laurențiu și Anca Damian.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea. Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei, divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira.