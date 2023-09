Anghel Damian, mărturisiri despre fiul lui. Cum se simte regizorul în rolul de tată: „Este mai greu decât mi-am imaginat”

Anghel Damian și partenera lui, Theo Rose, au devenit părinți pentru prima dată în vara acestui an. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Sasha Ioan.

Anghel Damian a făcut recent câteva mărturisiri despre cum și-a asumat până acum rolul de tată, dar și despre cum se descurcă. Regizorul a recunoscut că nu este ușor, însă se aștepta ca viața lui să se schimbe și să intervină alte responsabilități.

Anghel Damian consideră că este un părinte liniștit și era conștient de faptul că va urma o perioadă dificilă pe alocuri.

„Nu cred că sunt genul care se stresează. Am fost foarte liniștit, nu știu dacă relaxat este cuvântul, dar am fost liniștit. În sensul în care mi-am imaginat că or să fie niște lucruri pe care o să trebuiască să le învățam, mi-am imaginat că o să fie o perioadă dificilă, mi-am imaginat că o să fie o perioadă extrem de fericită și am primit în plus față de ceea ce mi-am imaginat. Pe toate planurile”, a completat Anghel Damian pentru sursa citată anterior.