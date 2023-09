Cum s-au cunoscut, de fapt, Theo Rose și Anghel Damian. Declarațiile artistei: „Mă uitam la el cu fascinație”

Theo Rose și Anghel Damian sunt rezervați când vine vorba despre povestea lor de dragoste. Cei doi își trăiesc relația departe de ochii curioșilor, iar în vara acestui an au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Sasha Ioan.

Theo Rose a fost invitată în podcastul „Lucruri Simple”, găzduit de Horia Brenciu, iar cu ocazia asta a vorbit despre începutul relației cu Anghel Damian. Artista a povestit cum l-a cunoscut pe regizor, dar și cum a fost decurs prima lor întâlnire de la castingul pentru serialul „Clanul” de la PRO TV.

„La casting. El hotăra dacă iau castingul sau nu. Era în comisia castingului. Ești regizor, ești șmecher. M-a sunat Marcel (manager la PRO TV, n.red.). Eu cu Marcel avem o relație foarte funny pentru că, pe măsură ce s-au întâmplat lucruri la PRO TV, și el și eu descopeream că se mai poate întâmpla încă o chestie, el mă întreba și eu ziceam „da” la tot. Întâmplarea face că fix cu o zi înainte refuzasem un rol într-un film. M-am sfătuit și eu cu ai mei, cu managerii, am stabilit că poate nu e pentru mine rolul ăla. Dar, în sufletul meu, am regretat. Că era șansa mea să joc în ceva. Îmi doream tare. Eram la Alessandra acasă, vorbisem despre asta. Și îmi sună telefonul. Când mă uit, Marcel. Și îmi zice așa: „Fii atentă: anul ăsta ai fost la Vorbește Lumea, ai prezentat, ai fost la Masked Singer, ai prezentat și Super Star și acum te fac actriță. Vrei să te duci la casting să faci un serial la PRO TV?”

Nu am avut nicio așteptare, nu știam ce seriale mai face PRO TV. „Se face un casting, vrei să te duci la el?” Mă duc! Și am stabilit ora și data când trebuie să mă prezint la casting. Am plecat la casting cu Gospodin, am învățat textul pe drum, eu conduceam, el ținea foaia. Am învățat textul, am descoperit că am abilitatea asta, fac poză la foaie cu ochii și îl rețin imediat. Și am ajuns la casting. Eu nu l-am luat în serios, așteptau acolo actori de tot felul. M-au chemat, am intrat, și acolo erau Anghel, alți doi regizori ai serialului, și producătoarea noastră și o cameră. Am intrat ca un soare, mai că am trântit ușa de perete de emoții”, a mai spus Theo Rose.