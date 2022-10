Cătălin Cazacu, dezvăluiri despre nunta cu Ramona Olaru: „Conceptul este al nostru”

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru sunt în culmea fericirii. Cei doi se iubesc nebunește, iar în curând urmează să se căsătorească. Prezentatorul de la Antena Stars a dezvăluit cum merg planurile pentru marele eveniment, dar și ce rol are fiecare în familia pe care urmează să o întemeieze.

În prezent, Ramona Olaru este ocupată până peste cap cu renovarea apartamentului în care locuiește cu logodnicul ei. Cătălin Cazacu a declarat că și-a dat acordul ca viitoarea sa soție să aleagă totul după bunul ei plac, având încredere deplină în gusturile ei. Totuși, în ceea ce privește nunta, acesta a spus pentru Fanatik.ro că se vor implica amândoi și deja au fost stabilite rolurile.

Cătălin Cazacu a declarat că se vor căsători cât de curând posibil, cu toate că pentru el „căsătoria” a avut deja loc, având în vedere că Ramona a aceptat inelul. De asemenea, prezentatorul TV a precizat că asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” îi va purta numele, fiind un aspect care nu poate fi negociat în familia lor.

„Cât de repede dă Domnul! Nu mai depinde doar de mine! În capul meu, însurătoarea a fost făcută deja. Adică, mândra e luată, e antamată, e ca la lăutari, am dat deja arvuna, nu mai poate să dea înapoi. Cum ar fi să rămână pe numele Olaru? Doamne-ferește! Va fi Cazacu, așa cum e normal. Femeia ia numele bărbatului. Dacă în alte povești diferă acest lucru, la noi nu se va întâmpla. Nu am negociat, nu s-a pus problema. Cred că astea sunt chestiuni normal pe care și eu, și ea, le-am agreeat.”

Întrebat când va avea loc marele eveniment, Cătălin Cazacu a precizat că anul acesta nu mai au timp să facă nunta, însă plănuiesc o ceremonie superbă la malul mării, în România. Ba mai mult, cei doi au găsit deja locația și urmează să decidă împreună detaliile.

„Anul ăsta nu mai avem timp. Vrem să facem totul împreună (și cununia civilă, dar și căsătoria religioasă, n. red.), la mare, pe plajă, în România. Cu muzică românească, va fi pe plajă, aproape am și găsit locul. Urmează să luăm deciziile despre cum va arăta totul. Probabil o să ne îndreptăm, sau mândra o să se îndrepte, către un profesionist care să ne ajute cu mici detalii. Dar conceptul este al nostru, va fi ceva relaxat, nu se va fura mireasa, nu va fi cod vestimentar la patru ace, lumea va fi îmbrăcată lejer. Va fi o petrecere între prieteni, chiar dacă vom fi foarte mulți, cunoaștem mulți oameni, totuși. Eu zic că vor fi vreo 500. La prima vedere am zis că vor fi sub 1000, dar realist vorbind, probabil 500. Avem toate genurile muzicale, mai ales că avem o grămadă de prieteni artiști care vor să cânte și pe care dorim să îi auzim cântând”, a mai spus Cătălin Cazacu.