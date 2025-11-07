Aurelian Temișan și Monica Davidescu, mesaje emoționante pentru fiica lor. Dora a împlinit 15 ani: „Te iubim necondiționat”

Pe 7 noiembrie, fiica Monicăi Davidescu și a lui Aurelian Temișan, Dora Maria Davidescu Temișan, a sărbătorit împlinirea vârstei de 15 ani. Cu această ocazie specială, actrița și artistul i-au transmis mesaje pline de emoție pe rețelele de socializare, emoționându-și fanii și prietenii virtuali.

Aurelian Temișan și Monica Davidescu, mesaje pentru fiica lor

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează de aproape trei decenii unul dintre cele mai stabile și admirate cupluri din lumea artistică. Cei doi s-au cunoscut în anii ’90 și, de atunci, au rămas nedespărțiți, împărțind nu doar scena, ci și viața de familie. În ziua aniversării fiicei lor, Monica Davidescu a postat un text plin de tandrețe, amintindu-și de momentul în care a devenit mamă:

„Când au trecut 15 ani?

La mulți ani minunați, draga mea, draga!

Te iubim necondiționat și ne dorim ce e mai bine pentru tine.

Suntem lângă tine oricând ai nevoie, la bucurii sau necazuri, viața are și ușoare și grele.

Noi suntem aici să îți suflăm în aripi!

Cu 15 ani în urmă, la ora asta, ai dat semn că vrei să vii în lume.

Să îți fie lumea un loc de fericire!”, a scris Monica Davidescu.

Mesajul plin de sensibilitate a fost primit cu căldură de admiratorii actriței, care i-au transmis urări și mesaje de suflet Dorei, dar și părinților mândri.

De asemenea, și Aurelian Temișan a transmis un mesaj pentru fiica lui:

Dora,

Te iubim. Din primele tale scâncete și plânsete, de acum 15 ani, ne-am dat seama că ești tot ce ne lipsea pentru a ne simți împliniți. Eram foarte bine până să apari tu, dar venirea ta ne-a restabilit lista de valori morale și spirituale și importanța lor. Ai fost și ești boost-ul de energie și reușită a tot ce facem noi artistic si nu numai.

Să fii sănătoasă, să cauți fericirea în lucruri mărunte, să iubești simplitatea și să alegi liniștea. Noi suntem ai tăi, suntem cu tine și oricând ai nevoie de vreo părere, vreun sfat, oricând ai nevoie să râdă cineva cu tine, sau să plângă… nu ezita.

Te iubim necondiționat!

La mulți ani, Dora!

Monica Davidescu și Aurelian Temișan reprezintă un exemplu de echilibru și parteneriat în showbizul românesc. De-a lungul timpului, cei doi au vorbit deschis despre secretul longevității relației lor, bazată pe respect, răbdare și înțelegere reciprocă.

„Noi ne respectăm momentele de tăcere. Fiecare dintre noi are momente mai bune, momente mai proaste. Încercăm să ne ajutăm, să ne echilibrăm”, a mărturisit actrița pentru Tvmania, subliniind importanța comunicării și a toleranței în cuplu.

Monica Davidescu le-a oferit și un sfat tinerilor aflați la început de drum în viața conjugală:

„Să nu consideri că, în momentul în care te-ai căsătorit, celălalt îți aparține și trebuie să facă ce dorești tu. Trebuie să existe un echilibru.”

Aurelian Temișan, despre relația cu Monica Davidescu

Actrița și artistul s-au cunoscut pe 13 ianuarie 1995. Sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună o fiică, pe nume Dora.

Aurelian Temișan a vorbit recent despre căsnicia sa de lungă durată alături de Monica Davidescu. Artistul și-a amintit cu multă căldură de prima dată când a văzut-o pe cea care i-a devenit ulterior soție. Actorul nu va uita, cu siguranță, data de 13 ianuarie 1995, când a cunoscut-o pe actriță.

„S-au făcut 30 de ani într-o zi care unora poate nu le poartă noroc. 13 nouă ne poartă noroc. Pe 13 ne-am cunoscut, pe 13 ianuarie 1995. Ca și deloc coincidență pentru mine am stat la apartamentul 13 aproape toată viața în Craiova. Am stat la blocul 13 când n-am stat la apartamentul 13. Am stat pe 13 septembrie, 18 ani împreună cu Monica. Am avut și am 13 la mașină. Deci, nu e întâmplător. Și-am făcut 30 de ani. 30 de ani cu de toate. Am încercat să dăm timpul în urmă să realizăm unde s-au dus și de ce s-au dus așa de repede acești ani. Dar sunt întrebări fără răspuns, așa că încercăm să ne ocupăm de următorii 30 de ani”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click!

