Alex Dima a devenit tată. Primele declarații ale prezentatorului TV: „O minune de copil”

Alex Dima este în culmea fericirii! Prezentatorul de la PRO TV a devenit tată și a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare prima imagine cu fiul său. Acesta a postat și un mesaj emoționant care să marcheze fericitul eveniment.

Prezentatorul emisiunii „România, te iubesc” de la PRO TV a devenit tată pentru a doua oară. Alex Dima a ținut să împărtășească marea veste cu fanii de pe rețelele de socializare și a postat o fotografie adorabilă cu băiețelul lui. În mesajul postat de acesta, iese la iveală multitudinea de emoții prin care a trecut alături de familia lui.

Au trecut 13 ani de când jurnalistul Alex Dima a trecut prin tragedia vieții lui, după ce și-a pierdut soția. S-a căsătorit în 2006 cu Roxana, ceremonia fiind una spontană, ce a avut loc pe acoperișul unui bloc. În 2008, cei doi au devenit părinții unei fete, pe nume Sara, însă în 2009, tânăra soție a lui Alex Dima a murit de cancer .Prezentatorul TV și-a refăcut viața și a vorbit despre cum s-a cunoscut cu actuala lui parteneră, Georgiana. Cei doi au o relație de aproximativ 6 ani.

Alex Dima a povestit în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță primul moment când a întâlnit-o pe partenera lui de viață, care recent l-a făcut tată de băiat. Potrivit declarațiilor sale, el și Georgiana s-au văzut prima dată într-un aeroport, însă nu atunci a început povestea lor de dragoste.

„Sunt de aproape 6 ani cu Georgiana. Nu am cunoscut-o în aeroport, am văzut-o în aeroport. Eram la un eveniment la Timișoara și ea tot așa, cu treabă pe acolo și când am ajuns la aeroport am sesizat-o. Am văzut la check-in, m-am tot uitat după ea. Cred că și ea pe mine. Am avut un contact, iar când am ajuns la filtru, aproape de poartă, de fapt acolo s-a întâmplat, cumva a fost obraznică și s-a băgat în fața mea. Ochii și tupeul m-au atras foarte mult la ea. Nu am vorbit în avion, nu aveam voie (râde). Și după o lună sau chiar mai bine am fost chemat, ea lucra într-o bancă. Și am fost chemat să vorbesc acolo despre copiii din Magic Camp. Nu a fost mâna ei, acolo ne-am găsit. Și am intrat în vorbă. Prima oară ne-am întâlnit în mall-ul din Băneasa, a fost chiar în seara cu incendiul de la Colectiv”, a povestit Alex Dima în podcast-ul lui Cătălin Măruță.