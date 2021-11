Ștefan Bănică dezvăluie motivul pentru care nu și-a dorit ca fiul lui, Radu Ștefan, să participe la „Te cunosc de undeva”

Ștefan Bănică are trei copii: pe Radu Ștefan, care e băiatul cel mare, din relația cu Camelia Constantinescu, pe Violeta din căsătoria cu Andreea Marin, și pe Alexandru alături de actuala parteneră, Lavinia Pîrva.

Ștefan Bănică a făcut declarații inedite în podcast-ul „Fain & Simplu” realizat de Mihai Morar despre fiul lui, Radu Ștefan. Tânărul este student în anul doi la UNATC, secția Actorie, urmând astfel aceeași carieră precum cea a celebrului său tată.

Ștefan Bănică a vorbit despre prestația fiului său de la Concertul de Crăciun din 2019 de la Sala Palatului, fiind de astfel și prima apariție a lui Radu Ștefan. „Ștefănel s-a descurcat admirabil. A avut o stăpânire senzațională. Să vezi 4.000 de oameni pentru prima oară în viața ta și să cânți… Are o ușurință de a face lucruri. Văd că începe și el acum, de când e student, să absoarbă lucrurile bune pe care le-a văzut la mine sau la colegii mei, pe care i-a cunoscut sau cu care m-a văzut jucând.”

Ștefan Bănică a dezvăluit cu această ocazie că fiul lui a fost chemat la emisiunea „Te cunosc de undeva” cu un an înainte de a participa și l-a sfătuit să aștepte până când va intra la facultate. „Pe Ștefan al meu eu nu l-am lăsat la „Te cunosc de undeva”. L-au chemat cu un an înainte și i-am zis: „Bă, hai să ne gândim, ce statut ai tu? Ești băiatul lui Bănică. Nu vrei mai bine să intri la o facultate? Nu e mai bine decât băiatul lui Bănică?”. Și nu că a intrat la Teatru, a intrat primul la Teatru. Ca dovadă, m-a ascultat, a intrat la „Te cunosc de undeva” și era studentul la Actorie Radu Ștefan Bănică, parcă suna mai bine. Dacă zice cineva, eu știind cum s-a pregătit, cu cine s-a pregătit, cu colega mea de teatru Delia Nartea, care la rândul ei când era puștoaică de 15-16 ani a jucat cu noi în filme și pentru ea a fost o lecție și apoi ea a predat-o băiatului meu. Eu știu cum a intrat și am fost foarte mândru de el”, a adăugat Ștefan Bănică în podcast-ul „Fain & Simplu”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro