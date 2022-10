Sorana Cîrstea, dezvăluiri despre testarea anti-doping din tenis: „Stai cu un stres maxim”

Sorana Cîrstea a fost invitată în podcast-ul „La Fileu”, găzduit de Speak, în cadrul căruia a făcut dezvăluiri despre cum decurge testarea anti-doping în tenis. Sportiva în vârstă de 32 de ani a detaliat protocolul pe care îl urmează.

Sorana Cîrstea a povestit că jucătorii de tenis trebuie să fie disponibili într-un anumit interval pe care îl stabilesc într-o aplicație. Făcând referire și la experiența personală, sportiva a mărturisit că a fost și de trei ori testată într-o săptămână.

Sorana Cîrstea a explicat și ce se întâmplă în momentul în care un sportiv nu este disponibil pentru a face testul anti-doping.

„Se numește că ai pierdut un test (n.r. atunci când sportivul nu este disponibil pentru controlul anti-doping), se numește missed test. Dacă ai trei missed test, ești suspendat doi ani. Nu e de joacă. Mi s-a întâmplat să am întârziere, am zburat la Seul, am avut turneu am plecat din România și am pierdut conexiunea. Am uitat, pur și simplu am uitat să-mi schimb ora, pusesem 10-11 seara. Am pierdut conexiunea și am ajuns la hotel la 1 noaptea și am uitat complet. Ei au venit, nu m-au găsit. Au stat acolo ora respectivă, pentru că trebuie să stea până se termină ora și mi-au pus un missed test. Stai cu un stres maxim. Trebuie să schimbi din aplicație, nu ai scuze. Și nu poți să o dai la întors, sunt foarte stricți”, a mai spus Sorana Cîrstea în podacast-ul „La Fileu.”