Smiley, interviu adorabil cu trei fetițe la Big Little Festival. Cum s-a distrat alături de fiica lui, Josephine: „Atât am apucat”

Smiley a adus muzica și buna dispoziție la Big Little Festival, care s-a desfășurat în weekendul 29-31 august. Artistul a oferit un spectacol pe gustul tuturor, iar fiica lui, Josephine, s-a dat cu entuziasm în tiribombă.

Smiley, interviu inedit

Festivalul a fost plin de energie, iar Smiley a reușit să facă părinții și copiii să danseze împreună. Pentru câteva minute, trei fetițe curioase au preluat rolul de reportere și i-au luat un interviu exclusiv pentru Libertatea, punându-i întrebări amuzante și sincere.

Întrebat despre activitățile petrecute cu fiica sa, Smiley a povestit: „Am fost la tobogane, la tiribombe și atât am apucat”. Curiozitatea micilor jurnaliste nu s-a oprit aici: ele au vrut să afle și despre prima experiență a artistului cu muzica live. Smiley a rememorat cu nostalgie: „Cred că la primul concert am fost la Holograf. Era mama fan și am devenit și eu după aia”.

Cum s-a distrat cu Josephine

Fetițele l-au întrebat apoi ce își dorește să facă cu Josephine, iar artistul a răspuns sincer: „Cu fiica mea îmi doresc să fac orice, să ne jucăm în fiecare zi, să vedem lumea împreună, atât cât putem, și să o susțin în tot ce își dorește ea să facă”.

Într-un moment mai haios, ele l-au întrebat dacă ar fi putut fi altcineva în loc de Smiley. Artistul a răspuns firesc: „Mi-ar fi plăcut să fiu tot eu. Dacă n-aș fi fost cântăreț, ce mi-ar fi plăcut să fiu? Cred că mi-ar fi plăcut să lucrez în marketing. Că e tot un domeniu creativ”.

Discuția a trecut apoi pe tema părinților: dacă este sau nu un tată strict. „De ce? Vreți să le învățați și voi? Eu cred că deja le știți. Nu sunt tată strict, deocamdată fiica mea are doar patru ani și jumătate și face cam ce vrea ea cu mine. Dar nu tot ce vrea ea. Are tehnici subtile: Vino, tati, să îți zic ceva la ureche. Dar îmi spui da, da? sau Hai să ne jucăm ceva. Mă ia de mână, îmi spune: Tati, te iubesc. Hai să facem ceva împreună.”

Interviul a fost plin de spontaneitate și voie bună, demonstrând că, dincolo de scenă și de hiturile care-l fac celebru, Smiley este și un tată implicat și afectuos.

Citește și:

Alina Eremia, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro