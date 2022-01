Sinead O’Connor, acuzații dure după ce fiul ei s-a sinucis: „I-au permis și facilitat moartea…”

Sinead O’Connor a anunțat sâmbătă decesul fiului său în vârstă de 17 ani.

Potrivit artistei, fiul său era internat într-un spital și supravegheat pentru „tentativă de sinucidere„. Acesta a fugit din centrul medical, fiind văzut pentru ultima dată vineri dimineață în Tallaght, Dublin.

Într-o serie de mesaje postate pe Twitter, Sinead O’Connor a condamnat autoritățile irlandeze, inclusiv HSE (serviciul de sănătate irlandez) precum și agenția pentru protecția copilului și familiei, Tusla, pentru faptul că refuză să își „asume responsabilitatea” și că „prea mulți copii mor sub supravegherea lor”.

„La 26 de ore după ce fiul meu a murit în așa-numită îngrijire a statului irlandez, reprezentat de Tusla, încă nu am fost contactată de Tusla sau reprezentanții lor. Am fost informată de Gardai despre moartea fiului meu, după care am vorbit cu GAL. Să nu fiu contactată de Tusla este inacceptabil.”, a scris cântăreața.