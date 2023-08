Simona Halep are un nou partener? Alături de cine ar fi într-o relație sportiva

De curând, au început să circule speculații conform cărora Simona Halep ar avea o nouă relație. De la despărțirea de fostul ei soț, Toni Iuruc, sportiva nu a mai vorbit public despre viața ei amoroasă și nu a comentat pe marginea acestor zvonuri.

Se zvonește că Simona Halep ar avea un nou partener și ar fi vorba de Joao Monteiro, un jucător de tenis din topul ATP în vârstă de 29 de ani. Acesta a fost prezent la evenimentul „Nostalgia Litoral 2023” și s-a afișat cu prietenii Simonei Halep, transmite prosport.ro. Aceeași sursă mai informează faptul că Joao Monteiro lucrează la Academia Mouratoglou, unde s-a antrenat sportiva.

Simona Halep și fostul ei partener, Toni Iuruc, au decis de comun acord să se despartă. Cei doi au divorțat în 2022, după mai puțin de un an de la cununia civilă.

Simona Halep și Toni Iuruc au fost într-o relație timp de patru ani și s-au logodit în vara anului 2021. Sportiva și omul de afaceri s-au căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, la Constanța, orașul său natal, într-un cadru de poveste. Petrecerea de cununie a avut la clubul Fratelli, locul deținut de nașii sportivei și, totodată, locul unde aceasta s-a întâlnit pentru prima dată cu Toni Iuruc.

După ce a divorțat la notar de Toni Iuruc, Simona Halep a făcut primele declarații despre despărțire. Sportiva a preferat inițial să păstreze discreția și nu a reacționat. Însă, ulterior, jucătoarea de tenis a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj prin care mărturisește faptul că ea și omul de afaceri au decis să meargă pe drumuri separate de comun acord, aspect precizat și de către Toni Iuruc în declarația sa în care confirma despărțirea de sportivă.

„Eu și Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am răgămintea ca presa să ne respecte intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect”, se arată în mesajul publicat de Simona Halep pe Instagram.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, după ce s-a anunțat că a fost depistată pozitiv cu substanța interzisă roxadustat. Într-un interviu acordat pentru Tennis Majors, sportiva a spus că are dovezi pentru a-și demonstra nevinovăția.

Simona Halep a vorbit deschis despre acest subiect, la câteva luni de la suspendarea sa provizorie pentru depistarea pozitivă la substanța interzisă roxadustat.

„Am vrut să păstrez tăcerea până când cazul va fi rezolvat. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că era foarte emoționant. Și, de fapt, așa cum am spus, nu puteam să mă descurc foarte bine. Dar acum simt nevoia de a vorbi cu voce tare în fața susținătorilor mei, a fanilor mei și a publicului, pentru că sunt sigură că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta. De aceea mă aflu astăzi aici” , a declarat Halep.

Întrebată dacă a consumat voit substanța interzisă, Simona Halep a răspuns că nu a luat niciodată o substanță despre care să știe că nu este permisă. Sportiva a oferit mai multe detalii despre situația ei și a explicat cum a ajuns, de fapt, să fie depistată cu roxadustat.

„Nu am consumat niciodată, în mod conştient, cel mai mic produs interzis. Nu m-am gândit niciodată că mă voi găsi implicată într-o asemenea poveste. Întotdeauna am avut grijă să verific toate componentele din suplimentele pe care le iau, pentru a mă asigura că totul este autorizat. La început nu aveam nicio idee despre proveniența acestei substanțe. Și atunci am vrut doar să le cer experților (n.r. pe care ea i-a angajat) să-mi explice cum s-a întâmplat și de unde provine. După cum am spus, nu auzisem niciodată despre ea. După multă muncă, au descoperit că a existat o contaminare, o contaminare cu un supliment, și de aceea cantitatea era atât de mică în corpul meu. O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să se afle acolo. Experții au lucrat mult pentru a găsi motivul acestei contaminări și au descoperit că suplimentul era contaminat cu o cantitate foarte mică de substanță.”