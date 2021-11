Shawn Mendes și Camila Cabello s-au despărțit după doi ani de relație

Deși formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, Shawn Mendes și Camila Cabello au decis să pună capăt relației lor. Anunțul a fost făcut chiar de către cei doi tineri, ambii postând același mesaj pe conturile lor de Instagram.

„Hey, am decis să punem capăt relației noastre amoroase, dar iubirea pe care ne-o purtăm unul celuilalt, ca oameni, este mai mare ca niciodată. Ne-am început relația fiind cei mai buni prieteni și vom continua să fim cei mai buni prieteni. Apreciem tot sprijinul pe care ni l-ați oferit de la început și până acum. Camila și Shawn”, au scris aceștia.

Shawn Mendes și Camila Cabello au fost prieteni o lungă perioadă înainte să formeze un cuplu, în 2019. În acel an, aceștia au fost surprinși de mai multe ori de către paparazzi în ipostaze tandre, însă prima lor apariție oficială a avut loc în luna august, când au participat la MTV Video Music Awards, unde au interpretat melodia Señorita.

Shawn Mendes și Camila Cabello și-au petrecut perioada carantinei împreună, în Miami, iar cântărețul a declarat la momentul respectiv că acest lucru i-a apropiat și mai tare. În plus, a mărturisit și că melodia Summer of Love a fost inspirată de primele luni de lockdown. „A fost pentru prima oară în ultimii șase ani când am putut pur și simplu să ne relaxăm și să nu muncim deloc. Ne-am plimbat cu bicicletele prin Miami și a fost foarte frumos”, spunea Mendes într-un interviu.

Același lucru l-a declarat și Cabello, care a mărturisit că Shawn a ajutat-o să treacă cu bine peste episoadele de anxietate pe care le-a avut în perioada pandemiei. Însă, în ciuda relației extrem de bune pe care o aveau atunci, cântăreața a negat zvonurile conform cărora s-ar fi logodit cu Mendes.

La finalul anului 2020, cei doi au adoptat împreună un cățel, pe nume Tarzan.

Citește și:

Bradley Cooper spune adevărul despre presupusa relație cu Lady Gaga

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro