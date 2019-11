Selena Gomez a dezvăluit cât de mult au afectat-o comentariile negative primite din cauza fluctuației de greutate

Selena Gomez a vorbit deschis despre lupta ei cu boala lupus, fluctuațiile de greutate și modul în care comentariile negative despre corpul ei au afectat-o „puternic” în timp ce se lupta cu această afecțiune.

Artista a declarat că toate comentariile despre greutate au afectat-o, ea luptându-se în această perioadă cu numeroase schimbări din cauza problemelor de sănătate. „Am avut parte (de body-shaming) din cauza fluctuației de greutate. Am lupus și mă confrunt cu probleme cu rinichii și cu o tensiune arterială ridicată, așa că am o mulțime de probleme de sănătate și atunci a fost momentul în care am început să observ mai mult tot ce ține de imaginea corpului meu”, a spus Selena în cadrul podcastului lui Raquelle Stevens.

Selena a vorbit sincer despre problemele de sănătate pe care le-a avut în trecut, ea suferind în 2017 un transplant de rinichi. Deși această operație a ajutat-o să lupte cu boala, ea trebuie să facă în continuare schimbări importante în viață, acest lucru ducând și la creșterea în greutate. Artista a explicat în cadrul aceluiași podcast că fluctuațiile de greutate apar din cauza medicamentelor. „Medicamentele pe care trebuie să le iau pentru restul vieții – depinde de lună, sincer. Așadar pentru mine, am observat când oamenii au început să mă atace pentru asta” (pentru creșterea în greutate). Depinde de ce se întâmplă în viața mea”, a continuat Selena.

Ea a spus că toate comentariile negative primite au deranjat-o foarte mult în perioadele dificile în care se lupta cu boala. Toate remarcile primite „m-au afectat cu adevărat”, a spus artista.

Selena a declarat că acum „este foarte fericită” trăindu-și viața și a ales să nu mai posteze foarte multe detalii pe social media pentru a păstra intimitatea în viața ei destul de publică. „Nu-mi pasă să mă expun tuturor și să aflu ce au de zis despre asta”, a spus ea. Artista consideră că este bine să „îi tratezi pe ceilalți așa cum ai vrea să fii tratat”, explicând că va alege întotdeauna să îi ierte pe cei din jur, continuând să „înțeleagă și să aibă compasiune pentru oameni”.

Foto: Profimedia

