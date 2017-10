Scandalul Harvey Weinstein continua

Acuzatiile de viol si hartuire sexuala la adresa producatorului de filme Harvey Weinstein continua. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne, Rosanna Arquette, Ashley Judd, Rose McGowan, Asia Argento, Mira Sorvino si Kate Beckinsale sunt doar cateva dintre actitele care sustin ca au fost agresate sexual sau chiar violate de catre Harvey Weinstein. Scenariul este de multe ori acelasi: le atrage in camera de hotel cu scuza unei intalniri profesionale si le face propuneri indecente si chiar ajunge pana la viol. Descopera noutatile cu privire la acest caz halucinant de la Hollywood.

A treia acuzatie de viol

Metropolitan Police investigheaza asupra a cinci cazuri de abuz sexual si viol din anii 1980 la adresa producatorului. Politia a declarat ca barbatul de 65 de ani a agresat o femeie din Westminster in 2010 si 2011 si o alta in Camden in 2015. Unul dintre aceste cazuri este Lysette Anthony, cea de-a treia actrita care depune plangere pentru viol impotriva lui Harvey Weinstein. Lysette Anthony povesteste ca a fost violata de Harvey in holul propriei case. “M-a impins in casa si m-a blocat peste hainele din holul mic si a inceput sa traga de rochia de pe mine. Incerca sa ma sarute si in cele din urma m-a violat. A fost dezgustator. Pana la urma am renuntat sa ma impotrivesc. Cel putin puteam sa il impiedic sa ma sarute. Cand s-a lipit de mine si m-a violat am tinut ochii inchisi, mi-am tinut respiratia si l-am lasat sa continue. ”

Actritele au fost avertizate public asupra lui Harvey Weinstein inca din 2005

Actrita si cantareata Courtney Love le-a avertizat public pe toate actritele asupra lui Harvey Weinstein inca din 2005. Intr-un interviu acordat Natashei Leggero pentru TMZ, actrita a dat un sfat tinerelor debutante la Hollywood: “Daca Harvey Weinstein te invita la o petrecere privata la Four Seasons, nu te duce”. In urma acestei declaratii, actritei i-a fost interzis sa mai faca acuzatii impotriva producatorului. Ulterior, se pare ca actrita a trecut peste neintelegere. In 2011, Courtney Love a fost surprinsa la un after party organizat de producator si un an mai tarziu chiar vorbea cu Harvey la un eveniment public.

Kate Winslet nu a vrut sa ii multumeasca lui Harvey Weinstein in discursul de primire al Premiului Oscaru din 2009

Kate Winslet a refuzat sa ii multumeasca lui Harvey Weinstein in timpul discursului de primire al Oscarului din 2009, desi producatorul a cerut acest lucru explicit. Actrita a declarat pentru LA Times ca i s-a cerut insistent sa ii aduca laude lui Harvey Weinstein atunci cand a primit premiul pentru cea mai buna actrita in „The Reader”. Aceasta i-a omis intentionat numele, multumind altor 19 persoane care au ajutat-o sa ajunga in acel punct. Barbatul a ajuns pana in punctul in care a reclamat Oscarul actritei. Mai mult, Weinstein i-a reprosat deseori ca datorita lui are o cariera de succes pentru ca i-a oferit primul rol din „Heavenly Creatures” (1994). Kate a fost vehementa la adresa producatorului: “faptul ca nu voi mai avea de a face niciodata cu Harvey Weinstein este unui dintre cele mai bune lucruri care mi s-a intamplat vreodata si sunt sigura ca sentimentul este general”. Desi nu a avut de a face cu hartuire sexuala, Kate povesteste ca acesta era tot timpul agresiv si grosolan si ca era foarte greu sa lucrezi cu el; facea din mediul de lucru ceva inacceptabil prin comportamentul sau jignitor.

Fratele mai mic a fost abuzat fizic si verbal de Harvey

Desi sunt voci care il sustin pe Harvey precum Lindsay Lohan si Donna Karan, intreaga industrie de la Hollywood dezaproba faptele colegului lor. Nici macar fratele mai mic al acestuia, Bob Weinstein, nu este de acord cu comportamentul acestuia si il numeste “pradator”. Cine ar putea fi vreodata de acord pana la urma?

Intr-un interviu pentru The Hollywood Reporter, Bob Weinstein a facut numeroase declaratii socante la adresa fratelui sau mai mare. Acesta considera faptele lui Harvey de neconceput si lupta impotriva unor astfel de comportamente in calitate de tata a trei fete. Bob a recunoscut ca de cinci ani evita pe cat posibil sa vorbeasca cu fratele sau pentru ca nu suporta faptul ca isi tradeaza sotia sistematic, minte si se comporta urat cu toata lumea.

Bob Weinstein a facut o marturisire socanta cum ca si el a fost abuzat verbal si fizic in nenumarate randuri de fratele sau. Se pare ca Harvey a fost agresiv de mic si si-a lovit inclusiv fratele. Bob l-a sfatuit sa ceara ajutor pentru a rezolva aceasta problema, ba chiar a ajuns sa il roage efectiv, insa fara rezultat. El stia ca de ani buni isi tradeaza sotia, dar nu isi imagina ca recurge la gesturi atat de grave, fara consimtamantul partenerelor. Bob Weinstein nu poate fi de partea fratelui sau, mai ales ca acesta nu simte nicio remuscare pentru ceea ce a facut in toti acesti ani.

Maym Bialik crede ca o vestimentatie si un comportament modest te feresc de abuz sexual

Un articol din New York Times care arata pozitia actritei Mayim Bialik cu privire la acuzatiile de hartuire la adresa lui Harvey Weinstein a generat numeroase controverse in randul internautilor. Protagonista din sitcom-ul „Blossom” a declarat ca nu este surprinsa de acuzele care i se aduc producatorului de filme. Aceasta a debutat la 11 ani intr-o industrie in care femeia este tratata ca un obiect, iar o evreica de 11 ani, nepotrivita si cu nasul mare este dezavantajata pentru ca nu se incadreaza in tiparul de frumusete care vinde. Mayim a declarat ca este “o feminista convinsa, care nu isi doreste sa tina diete, sa aiba interventii chirurgicale si sa angajeze un antrenor personal” si datorita acestui lucru nu a avut “aproape deloc experiente cu barbati care sa ii dea intalnire in camera lor de hotel”.

De remarcat este ca nu a avut “aproape deloc” astfel de experiente insa continua prin a le gasi o motivatie barbatilor in comportamentul femeii. Aceasta a continuat prin a spune ca nu a fost hartuita sau abuzata sexual tocmai datorita alegerilor pe care le face: ”Ca actrita la 41 de ani inca fac alegeri pe care le consider sigure si intelepte. Am decis ca latura mea sexuala este rezervata doar situatiilor private si persoanelor cele mai apropiate mie. Ma imbrac modest. Nu folosesc flirtul cu barbatii ca o tehnica.” Ba mai mult, actrita a afirmat ca traim intr-o lume periculoasa in care nu te poti purta cum iti doresti ca femeie: “Intr-o lume perfecta, femeile ar trebui sa se simta libere sa se comporte cum doresc, dar lumea de astazi nu este perfecta. Nimic-absolut nimic- nu ii scuza pe barbati atunci cand agreseaza sau abuzeaza femei. Totusi, nu putem sa fim naive cand vine vorba de cultura in care traim.”

Actrita a fost aspru criticata de cititori si pozitia sa a fost considerata misogina. Abuzul, hartuirea, violul sunt crime si nu pot fi scuzate pe baza vestimentatiei femeilor. Acestea au atras atentia ca femeile abuzate nu au neaparat un aspect si o vestimentatie atragatoare. De asemenea, actrita a fost criticata pentru ca a transmis ca lipsa de feminitate sau incredere in sine poate fi o metoda de a te proteja de abuz. Ulterior, actrita a declarat ca a fost gresit inteleasa si nu este nicidecum de parerea ca o femeie este abuzata sexual pe baza felului in care se poarta sau se imbraca.

Dat afara pentru totdeauna din Academia de Film

In urma numeroaselor acuzatii de agresiune sexuala si hartuire, conducerea Academy of Motion Picture Arts and Sciences a decis sa il excluda pe viata Harvey Weinstein din organizatie. Cei 54 de membri ai academiei, printre care Steven Spielberg, Tom Hanks, Whoopi Goldberg si producatorul Kathleen Kennedy, s-au reunit sambata intr-o sedinta de urgenta pentru a decide soarta colegului lor in industria de film. In urma deciziei de expulzare, Harvey Weinstein nu a facut nicio declaratie.

“Nu am facut acest lucru doar pentru a ne disocia de cineva care nu merita respectul colegilor sai, ci si pentru a transmite ca epoca in care intalneam ignoranta voita si complicitatea rusinoasa in cazul comportamentelor abusive de natura sexuala si al hartuirii la locul de munca a luat sfarsit. Ceea ce se discuta aici este o problema grava care nu trebuie sa mai aiba loc in societate. Conducerea continua sa lucreze pentru a stabili standarde etice de comportament pe care fiecare membru al Academiei le va respecta.”

Se pare ca declaratiile actritelor se intorc impotriva producatorului pe toate planurile. Harvey a fost concediat si de compania Weinstein si sotia sa, Georgina Chapman, a anuntat ca a ales sa se desparta de acesta.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Arhiva Revistei ELLE