Georgina Chapman, sotia lui Harvey Weinstein, a anuntat ca il paraseste

Harvey Weinstein este implicat intr-un scandal urias, acesta fiind acuzat de mai multe femei celebre de hartuire sexuala. Comportamentul sau inadecvat este criticat de celebritati, insa acum se pare ca si sotia sa, Georgina Chapman a decis sa il paraseasca.

La inceputul scandalului Harvey a declarat pentru New York Post ca sotia sa il sprijina: „Ea ma sustine 100%. Georgina si cu mine am vorbit despre asta. Georgina va fi cu Lisa (Bloom, cea care a fost avocata lui Weinstein, n.r.) si alte persoane si va incerca sa ma faca un om mai bun…”.

Intre timp se pare ca Georgina Chapman a decis sa il paraseasca pe producator dupa ce numarul celor care il acuza pe Harvey de hartuire sexuala a crescut rapid. Declaratia publicata de People este singura pe care fondatoarea Marchesa a dat-o de la inceputul acestui scandal:

„Mi se rupe inima pentru toate femeile care au suferit o durere atat de mare din cauza acestor actiuni de neiertat. Am decis sa imi parasesc sotul. Grija pentru copiii mei este o prioritate si cer presei sa imi fie respectata intimitatea in aceasta perioada.”

Decizia Georginei nu poate fi considerata surprinzatoare avand in vedere acuzatiile aduse lui Harvey Weinstein, insa presa internationala considera ca un factor important care a facut-o sa actioneze este si cariera ei.

Daca nu stiai, Georgina Chapman este co-fondatoare a brandului Marchesa, unul dintre cele mai populare de la Hollywood, rochiile sale fiind adesea alese de vedete pentru evenimentele importante. Acest scandal va avea cu siguranta un impact negativ, o sursa declarand pentru The Hollywood Reporter luni, cand Weinstein a fost demis din functia pe care o avea in propria companie, ca nicio vedeta nu va mai dori sa poarte acest brand avand o legatura directa cu producatorul.

Cariera designerului este strans legata de succesul sotului ei. Georgiana Chapman si Keren Craig au fondat Marchesa in 2004, in acelasi an in care fostul model a inceput sa se intalneasca cu Harvey Weinstein. Potrivit mai multor articole aparute in presa de-a lungul anilor, producatorul si-a folosit influenta pentru a face ca vedetele sa poarte creatiile Marchesa.

Renée Zellweger a fost prima care a purtat o rochie creata de Chapman pe covorul rosu la premiera filmului „Bridget Jones”, distribuit de Miramax, companie fondata de Weinstein. Actrita i-a multumit producatorului in 2004 la Premiile Oscar, iar acesta a declarat in 2013 in cadrul unui interviu pentru Vogue ca poate a ajutat si el putin in situatia cu Zellweger.

Marchesa a devenit ulterior unul din brandurile preferate de actrite precum Cate Blanchett, Diane Kruger, Penelope Cruz sau Jennifer Lopez, insa competitorii s-au plans ca vedetele poarta aceste creatii pe covorul rosu deoarece agentii, managerii si avocatii trebuie sa il multumeasca pe puternicul Weinstein, care tocmai fondase compania alaturi de fratele sau, un articol pe acest subiect fiind publicat in 2006 in Los Angeles Times.

Weinstein se pare ca si-a dorit foarte mult sa isi ajute sotia, asa ca le sugera actritelor ca ar trebui sa poarte Marchesa la evenimentele importante, potrivit unui material publicat in The New York Times. In plus, multi considera ca prietenia producatorului cu Anna Wintour a ajutat-o pe Chapman, cei doi fiind prezenti in front-row la numeroase show-uri de moda.

Georgina Chapman nu s-a limitat doar la statutul de designer, aceasta primind si cateva roluri in filme precum: „Factory Girl”, „Derailed”, „Grindhouse” si „The Nanny Diaries”, toate produse de Weinstein, insa ea a renuntat la actorie, ocupandu-se de un alt proiect produs de compania sotului ei, „Project Runway”. Aceasta a devenit jurat in cadrul emisiunii in 2012, la 8 ani de la aparitie.

Citeste si:

Scandalul in care este implicat Harvey Weinstein ia amploare

Potrivit declaratiilor unui editor de moda aparute in The Hollywood Reporter, Georgina stia cu siguranta de comportamentul sotului ei. In plus, potrivit New York Daily News, in 2015 aceasta a fost furioasa cand un model italian l-a acuzat pe Weinstein de hartuire, iar acum, potrivit People, la aparitia noilor acuzatii, Georgina a fost furioasa, insa nu pe Harvey, ci mai degraba din cauza impactului pe care acest scandal il va avea asupra brandului ei, Marchesa.

Georgina Chapman si Harvey Weinstein s-au casatorit in 2007, iar cei doi au impreuna doi copii, India Pearl, in varsta de 7 ani si Dashiell Max Robert, in varsta de 4 ani.

Foto: Instagram