Acuzatiile impotriva producatorului Harvey Weinstein se inmultesc, iar declaratiile zilei vin de la Angelina Jolie si Gwyneth Paltrow, hartuite sexual de Harvey Weinstein.

Este socant sa auzi si sa citesti declaratiile unor celebritati care vorbesc deschis despre abuzurile de la Hollywood. A venit randul a doua mari actrite: Angelina Jolie si Gwyneth Paltrow, hartuite sexual de Harvey Weinstein, este informatia care a socat lumea intreaga.

Atunci cand Gwyneth Paltrow avea numai 22 de ani, Harvey Weinstein a angajat-o pentru rolul principal din filmul “Emma”. Gwyneth Paltrow a declarat ca, inainte ca filmarile sa inceapa, Weinstein a invitat-o in camera lui de la hotelul Peninsula Beverly Hills, pentru ceea ce credea ea ca va fi o intalnire profesionala.

Actrita a dezvaluit publicatiei The New York Times ca intalnirea s-a incheiat atunci cand Weinstein a inceput sa o atinga si sa ii sugereze sa se maseze unul pe celalalt. “Eram un copil, semnasem un contract, eram ingrozita”, a declarat ea.

Paltrow a povestit ca a refuzat avansurile lui Weinstein si a povestit intreaga intamplare iubitului ei de la acel moment, actorul Brad Pitt. Acesta l-a confruntat pe Weinstein la o premiera cinematografica si l-a avertizat sa nu o mai atinga niciodata pe Paltrow (fapt confirmat de reprezentantul lui Pitt).

Ulterior, producatorul i-a transmis actritei sa nu povesteasca nimanui despre cele intamplate. “Am crezut ca o sa ma concedieze”, a marturisit Gwyneth Paltrow.

Cu toate acestea, Paltrow a continuat colaborarea cu Harvey Weinstein, iar in 1998 a castigat premiul Oscar pentru Cea mai buna actrita pentru rolul din “Shakespeare in Love”, pelicula produsa de compania lui Weinstein.



Si Angelina Jolie a povestit despre experienta ei cu Harvey Weinstein, la sfarsitul anilor 90, chiar in camera ei de hotel.

“Am avut o experienta ingrozitoare cu Harvey Weinstein in tineretea mea”, a marturisit Jolie. “Ca urmare, am ales sa nu mai lucrez niciodata cu el si i-am avertizat si pe altii sa faca la fel. Acest gen de comportament fara de femei, in orice domeniu, in orice tara, este inacceptabil.”

Experiente similare au avut mai multe vedete feminine de la Hollywood. Printre cele mai au facut – pana acum – declaratii se numara Rosanna Arquette, Ashley Judd, Rose McGowan, Asia Argento si Mira Sorvino.

Foto: Arhiva Revistei ELLE