Harvey Weinstein – informatii noi despre scandalul sexual de la Hollywood

Cara Delevingne si Léa Seydoux sunt cele doua actrite care il acuza pe Harvey Weinstein de harturire sexuala. Cele doua au impartasit povestea lor, alaturandu-se astfel si Angelinei Jolie si Gwyneth Paltrow, celebritati care si-au expus povestea dupa inceperea scandalului.

Cara Delevingne a postat pe Instagram o imagine in descrierea careia a povestit experienta traumatizanta pe care a trait-o din cauza producatorului de la Hollywood.

Aceasta povesteste cum producatorul a sunat-o inainte ca ea sa apara in vreun film si a intrebat-o daca s-a culcat cu vreuna dintre femeile alaturi de care a fost vazuta. Cara a refuzat sa raspunda la aceste intrebari si a incercat sa incheie conversatia, insa Harvey i-a spus la final ca daca este gay si se afiseaza cu femei in public nu va avea niciodata cariera de actrita pe care si-o doreste. Discutia tulburatoare nu a fost insa singurul lucru pe care si-l aminteste acrita si modelul Cara Delevingne.

Un an sau doi ani mai tarziu, Cara s-a intalnit cu Harvey si un regizor pentru a discuta viitorul ei film. Regizorul a plecat, iar Weinstein a invitat-o in camera lui de hotel, dupa ce i-a spus ca s-a culcat o multime de actrite de la Hollywood, el ajutandu-le pe acestea sa devina celebre, de fata fiind si asistenta acestuia. „Am refuzat si am intrebat-o pe asistenta lui daca soferul meu este afara. Mi-a răspuns negativ si m-a sfatuit sa merg in camera lui. M-am simtit neputincioasa si speriata, dar nu am vrut sa reacţionez pentru ca am sperat ca ma insel.”

Actrita a mers pana la urma in camera producatorului si acolo a vazut ca mai era o femeie, lucru care a facut-o sa se simta mai in siguranta. Din pacate insa, nu si-a imaginat ce isi dorea Harvey. „Ne-a cerut sa ne sarutam, iar ea a inceput sa-i faca lui avansuri. M-am ridicat imediat de pe canapea si l-am intrebat daca stie ca pot sa cant. Am inceput sa cant…in acel moment am crezut ca pot face situatia sa fie mai buna, eram atat de stresata si speriata.”

Cara a dorit apoi sa plece imediat, insa Harvey s-a pus in fata ei si a incercat sa o sarute, insa ea a reusit sa il opreasca si sa iasa din camera. Aceasta primit rolul, insa a simtit intotdeauna ca nu l-a meritat, primindu-l doar pentru ceea ce ii facuse producatorul in acea zi. „Am simtit ca nu meritam acel rol. Am ezitat atat de mult sa vorbesc despre acest subiect…nu voiam sa ii ranesc familia. M-am simtit vinovata de parca eu as fi facut ceva gresit. Am fost ingrozita ca asa ceva s-a intamplat si altor femei pe care le cunosc si nimeni nu a spus nimic de frica.” si-a incheiat actrita postarea.

Marturia tulburatoare a modelului si actritei britanice nu aduce insa si acuze industriei de la Hollywood, precum declaratia pe care Léa Seydoux, una dintre cele mai apreciate actrite din Franta, castigatoare a Premiului Palme d’Or la Cannes pentru rolul din „Blue Is the Warmest Colour“.

Intr-un editorial aparut in The Guardian, Léa Seydoux povesteste felul in care au decurs intalnirile cu Harvey Weinstein si, in acelasi timp, acuza industria de la Hollywood ca s-a stiut despre comportamentul abuziv al producatorului, insa nimeni nu a actionat.

Léa a spus ca prima intalnire cu Harvey a fost la o prezentare de moda, acesta fiind fermecator, amuzant, inteligent, insa foarte dominator. El i-a propus sa bea ceva impreuna, iar actrita si-a dat seama imediat ca intalnirea lor nu avea sa fie despre filme, el avand alte intentii. Cu toate acestea, Léa a decis s-a intalnit cu el in holul hotelului, iar felul in care o privea era ingrozitor. „Toata seara a flirtat si m-a privit ca si cum as fi o bucata de carne. Mi-a dat de inteles ca voia sa imi ofere un rol. Stiam ca este o minciune. Puteam vedea asta in ochii lui.” Harvey a invitat-o in camera lui, iar aceasta nu a refuzat, stiind ce influenta are acesta. Actrita si producatorul s-au asezat pe canapea, iar Harvey a incercat brusc sa o sarute.

„Stateam pe canapea si vorbeam cand brusc a sarit pe mine si a incercat sa ma sarute. A trebuit sa ma apar. Este un barbat solid si gras, asa ca mi-am folosit toata forta pentru a ma impotrivi.” Léa a reusit sa plece din camera, dezhgustata, insa fara sa ii fie teama. Actrita a acuzat in declaratia sa intreaga industrie de la Hollywood, spunand ca multi stiau de comportamentul lor, dar au decis sa nu faca nimic: „Toata lumea a stiut ce face si nimeni nu a facut nimic pentru a-l opri”.

Léa Seydoux a continuat povestind si alte ocazii in care comportamentul lui Harvey a fost inacceptabil. Aceasta si-a amintit cum a cerut sa i se dea o masa spunand cine este, s-a laudat la o cina cu actritele cu care a facut sex, a incercat sa seduca o multime de alte tinere la evenimente importante precum Premiile BAFTA sau MET Gala. „Acesta e cel mai dezgustator lucru. Toată lumea stia ce face. Este de necrezut ca el a reuşit sa comita astfel de abuzuri zeci de ani si sa-si pastreze cariera. Acest lucru a fost posibil doar pentru ca este incredibil de influent. In aceasta industrie femeile trebuie să fie foarte puternice. Intâlniri cu astfel de oameni sunt la ordinea zilei“, a adaugat Léa, povestind, fara a da nume, de alte situatii la fel de neplacute in care a fost pusa de catre alti regizori.

Actrita a criticat industria de la Hollywood si in finalul declaratiei sale, spunand ca industria este misogina si se bazeaza pe actrite dezirabile: „Toate actritele au botox la 30 de ani. Trebuie sa fie perfecte. Industria se bazeaza pe actrite dezirabile. Trebuie sa fii dezirabil si iubit.”

Desigur, poate te intrebi de ce nu a spus chiar actrita ceva despre aceste incidente, insa ea a avut un raspuns pregatit si pentru asta. Si-ar fi dorit sa poata spune ceva, insa agentul ei i-a sugerat ca sa stea departe de el si sa fie politicoasa, pentru ca, din pacate, era unul dintre cei mai influenti oameni de la Hollywood.

In tot acest timp in care vedetele condamna comportamentul lui Harvey Weinstein si declara ca nu au stiut nimic, lucru greu de crezut in cazul unora, producatorul isi cere scuze din nou si vorbeste despre decizia sotiei sale de a-l parasi.

„Am stat de vorba cu sotia mea Georgina, pe care o iubesc mai mult decat orice altceva, si am discutat despre ce ar fi cel mai bine pentru familia noastra. Am discutat despre posibilitatea unei separari si am incurajat-o sa faca ce simte. In final, ea a decis sa ne despartim. Inteleg, o iubesc si ii iubesc pe copiii nostri si sper, cand voi fi mai bine, voi fi din nou in viata lor. Ii respect decizia, fac consiliere si poate, cand voi fi mai bine, putem reconstrui.”, a declarat Harvey Weinstein pentru US Weekly.

In ceea ce priveste viata familiei lui, nimeni nu poate spune ce se va intampla, insa ca industria de la Hollywood sa il ierte si sa il primeasca inapoi speram sa fie nevoie de mai mult decat scuze inutile.

Foto: Instagram