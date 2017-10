Harvey Weinstein este acuzat de viol, iar vedetele condamna in continuare comportamentul acestuia

Harvey Weinstein este unul dintre cei mai cunoscuti producatori de film de la Hollywood, printre filmele regizate de el aflandu-se “Pulp Fiction”, “Clerks”, “Shakespeare in Love” si multe altele.

Luna aceasta, Weinstein a fost concediat din propria sa companie, “The Weinstein Company” in urma unor acuzatii de hartuire sexuala.

The New Yorker a publicat ieri un nou reportaj potrivit caruia Harvey Weinstein ar fi violat in trecut trei femei, scandalul luand si mai mare amploare. Un reprezentant al producatorului de filme a negat vehement acuzatiile printr-o declaratie pentru revista.

Actrita Asia Argento si o fosta actrita numita Lucia Evans au declarat ca Weinstein le-a violat. Cea de-a treia femeie a dorit sa ramana anonima.

Evans, care pe acea vreme era studenta la Middlebury College, a declarat ca Weinstein a fortat-o sa ii faca sex oral la unul dintre birourile Miramax din Tribeca, unde fusese chemata pentru un casting.

Argento a povestit cum Weinstein i-a facut sex oral fortat la Festivalul de Film de la Cannes in anul 1999.

“Stiu ca mai multe persoane au avut parte de aceste experiente cu el inainte. De aceea povestea asta – care, in cazul meu, s-a intamplat acum douazeci de ani, alte cazuri sunt si mai vechi- nu a iesit pana acum la suprafata”, a dezvaluit actrita.

Avocatii lui Weinstein nu au raspuns mesajului imediat. The New Yorker l-a citat pe reprezentantul lui Weinstein, Sallie Hofmeister, care a raspuns ca “ orice acuzatii despre sexul non-consensual sunt fara indoiala negate de catre domnul Weinstein”.

“Domnul Weinstein a declarat in continuare ca nu a existat niciodata vreun act de razbunare impotriva oricarei femei care i-ar fi refuzat avansurile. Domnul Weinstein evident ca nu s-a putut adresa acuzatiilor anonime, dar cu respect pentru orice femeie care a facut declaratii oficiale, domnul Weinstein crede ca toate aceste relatii au fost consensuale”, a declarat Hofmeister. “ Domnul Weinstein a inceput sedintele de consiliere, a ascultat comunitatea si doreste sa o ia pe calea cea buna. Domnul Weinstein spera ca, daca face destule progrese, i se va da o a doua sansa”.

Pe langa toate acestea, tot The New Yorker a impartasit o inregistrare audio in care Harvey Weinstein poate fi auzit recunoscand ca a atins-o necorepunzator pe Ambra Battilana Gutierrez, fosta finalista Miss Italia.

Gutierrez l-a reclamat pe Weinstein politiei, spunand ca acesta i-a atins sanii si a incercat sa isi puna mana sub fusta ei in timpul unei intalniri de afaceri in birourile lui din New York, in luna martie a anului 2015.

Dupa incident, Gutierrez s-a intalnit cu producatorul de film la barul hotelului Tribeca Grand Hotel, alaturi de o echipa de politisti sub acoperire, care au ajutat-o la interactiunea lor. In inregistrarea de la intalnirea celor doi, Weinstein poate fi auzit propunandu-I lui Gutierrez sa vina sa stea cu el in baia camerei lui de hotel.

Bineinteles, Weinstein a negat si aceasta dovada prin intermediul unei purtatoare de cuvant.

Jennifer Lawrence, George Clooney, Brie Larson, Emma Watson si Judd Apatow sunt doar cateva dintre starurile de la Hollywood care au vorbit despre acuzatiile de hartuire sexuala facute impotriva lui Weinstein. In timp ce noi informatii continua sa iasa la suprafata despre producatorul in varsta de 65 de ani, din ce in ce mai multe celebritati continua sa-si impartaseasca gandurile si ingrijorarile.

Weinstein a dat o declaratie prin care si-a cerut scuze pentru comportamentul sau din trecut si-a anuntat ca va lua o pauza si va apela la ajutorul unui terapeut. Acesta insa a negat raportul publicat de New York Times, in care se spunea ca acesta si-a hartuit angajatele de mai bine de treizeci de ani. El a negat si alte zvonuri si nu a fost acuzat pana in prezent de nicio crima.

Jennifer Lawrence, care a lucrat cu Weinstein in timpul filmarilor pentru filmul “Silver Linings Playbook”(2012), a facut urmatoarea declaratie: “ Am fost foarte tulburata sa aud stirile despre comportamentul lui Harvey Weinstein. Am lucrat cu el in urma cu cinci ani si, personal, nu am experimentat nicio forma de hartuire si nici nu eram la curent cu vreuna dintre aceste acuzatii. Acest fel de abuz este de neiertat si absolut ingrijorator. Rugaciunile mele merg catre toate femeile afectate de aceste actiuni ingrozitoare. Si vreau sa le multumesc pentru curajul lor de a scoate adevarul la suprafata.”

George Clooney descrie acuzatiile ca fiind “ ingrijoratoare pe orice nivel”. Intre timp, actrita Jessica Chastain a fost avertizata in legatura cu comportamentul lui Weinstein: “Am fost avertizata de la inceput. Povestile erau pretutindeni. A nega lucrul asta inseamna ca formezi un mediu pentru ca lucrurile sa se intample din nou”.

Emma Watson si-a exprimat pe Twitter sustinerea sa pentru femeile care au vorbit despre aceasta problema: “Sunt alaturi de toate femeile care au fost hartuite sexual si sunt impresionata de curajul lor. Acest abuz asupra femeilor trebuie sa ia sfarsit. In aceasta instanta au fost afectate femeile, dar de asemenea sunt alaturi si de toti barbatii sau orice alta persoana care a fost supusa unei hartuiri sexuale.”

Tot prin intermediul Twitter-ului, mai multe celebritati si-au exprimat indignarea in legatura cu aceasta problema.

“ 1. A face cunoscuta problema abuzului sexual si al persuasiunii este un lucru inspaimantator si nu are nimic de a face cu a castiga ceva personal facand treaba asta “, a postat Julianne Moore. Aceasta a continuat: “ 2. Dar prin curajul lor evoluam ca si cultura, si le multumesc pentru acest lucru. Sunt alaturi de @AshleyJudd @rosemcgown si ceilalti”.

Tot pe Twitter, actrita Emmy Rossum a scris: “Vesnica explicatie nu este de ajuns. Puterea folosita pentru cateva decenii pentru a intimida femiele pentru avantajul sexual este deplorabil si de neiertat”.

