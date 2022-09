Cum a reacționat Prințul Louis la moartea străbunicii sale, Regina Elisabeta a II-a. Ce a povestit Kate Middleton

Kate Middleton a fost foarte deschisă cu un grup de oameni din fața Palatului Windsor, în timp ce a dezvăluit cum a reacționat unul dintre cei trei copii ai săi, Prințul Louis, la pierderea străbunicii lor, Regina Elisabeta a II-a . Prințesa de Wales a spus că fiul ei, în vârstă de 4 ani, a făcut referire la regretatul său străbunic, prințul Phillip, atunci când a vorbit despre moartea monarhului britanic.

Cuvintele înduioșătoare au fost împărtășite de Kate în timpul plimbării sale împreună cu Prințul William pentru a vedea toate omagiile aduse reginei care au fost împărtășite de binevoitori în fața palatului. Prințesa de Wales a spus către un grup restrâns de oameni că Prințul Louis a făcut referire la moartea prințului Philip atunci când a aflat că străbunica lui s-a stins din viață.

Evenimentul a fost semnificativ și pentru că a marcat o reuniune a cuplului cu Prințul Harry și Meghan Markle. Într-o declarație de la Palatul Buckingham, un purtător de cuvânt regal a declarat că William, care se numește acum Prințul de Wales, „i-a invitat pe Ducele și Ducesa de Sussex să i se alăture lui și Prințesei de Wales”.

A spokesman for the Waless said: The Prince of Wales invited the Duke and Duchess to join him and the Princess of Wales earlier.' #TheQueen pic.twitter.com/TYihVlq1hA

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) September 10, 2022