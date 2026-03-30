Roxana Nemeș a slăbit 23 de kilograme după ce a născut. Ce obicei alimentar are vedeta: „Mă ajută să mă mențin”

Roxana Nemeș a reușit să revină rapid la forma fizică de dinainte de sarcină, după ce a adus pe lume gemeni. Vedeta a povestit că a dat jos nu mai puțin de 23 de kilograme într-un timp relativ scurt și le-a explicat urmăritorilor din mediul online cum a ajuns din nou la silueta dorită.

Cum a slăbit Roxana Nemeș

Artista și partenerul ei de viață, Călin Hagima, trăiesc o perioadă plină de împlinire de când au devenit părinții micuților Zain și Ania. După venirea pe lume a copiilor, Roxana și-a împărțit atenția între îngrijirea acestora și revenirea la forma fizică.

„Nașterea a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea! Este ceva divin, mai ales când dai naștere la două suflete!”, a spus Roxana Nemeș.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, artista a explicat că primele kilograme au dispărut natural, în lunile de după naștere, pe măsură ce organismul a eliminat retenția de apă acumulată în timpul sarcinii.

„Foarte multă apă pe care o ții și o dai încet, în primele luni. Mai ales după ce îți vine menstruația, te dezumfli imediat”, a mai spus ea.

Ulterior, restul kilogramelor au fost pierdute după ce a revenit la stilul ei alimentar obișnuit.

„Am scăpat și de încă vreo 7 kg cu care rămăsesem, pentru că am revenit la alimentația mea de dinainte de sarcină. Mănânc de toate, dar puțin. Fără lactoză și fără alergenii care mă pot afecta. Chiar dacă nu mai am probleme de când am fost gravidă, această dietă mă ajută să mă mențin și mă face să mă simt mai bine”, mai spune ea.

Roxana Nemeș a vorbit despre cum se descurcă până acum în ceea ce privește creșterea gemenilor ei, Ania și Zain.

În cadrul unui interviu acordat recent, Roxana Nemeș a vorbit despre cum și-au stabilit ea și soțul ei, Călin Hagima, responsabilitățile în privința creșterii celor doi copii. Artista a menționat că amândoi mai au parte de ajutor extern atunci când au nevoie.

„Ajutor îl am pe soțul meu, noi doi suntem, dar, într-adevăr, contează foarte mult susținerea lui, faptul că ne creștem împreună copiii, și este foarte frumos. În rest, alt ajutor nu avem, bunicile nu sunt aici, bone nu vreau deocamdată. Avem, într-adevăr, o doamnă foarte, foarte drăguță, este o asistentă maternală cu 30 de ani experiență în neonatologie, care ne ajută atunci când avem nevoie”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Momentan, Roxana Nemeș încă nu a revenit pe scenă, iar munca ei constă în campaniile pe care le are cu diverse brand-uri în mediul online.

„Îmi duc la bun sfârșit și contractele, și este extraordinar. Reper, nu este foarte ușor, și cu doi copii, dar cred că contează enorm de mult satisfacția muncii tale, o ai în continuare și, mai ales, să faci ceea ce îți place. Știu că foarte multe prietene ale mele, foarte multe mămici se opresc din muncă odată ce au intrat în concediu maternal și ajung foarte multe în depresie, nemaifiind satisfăcute de munca lor, chiar dacă copiii îți dau toată dragostea din lume, și mai frumos de atât nu are ce să fie. Mă ajută și foarte mult faptul că filmez campaniile de acasă.”

