Roxana Nemeș a slăbit 23 de kilograme după ce a născut. Ce obicei alimentar are vedeta: „Mă ajută să mă mențin”

Roxana Nemeș a slăbit 23 de kilograme după ce a născut gemeni, iar acum ține cont de câteva aspecte în ceea ce privește alimentația.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Roxana Nemeș
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Roxana Nemeș a reușit să revină rapid la forma fizică de dinainte de sarcină, după ce a adus pe lume gemeni. Vedeta a povestit că a dat jos nu mai puțin de 23 de kilograme într-un timp relativ scurt și le-a explicat urmăritorilor din mediul online cum a ajuns din nou la silueta dorită.

Cum a slăbit Roxana Nemeș

Artista și partenerul ei de viață, Călin Hagima, trăiesc o perioadă plină de împlinire de când au devenit părinții micuților Zain și Ania. După venirea pe lume a copiilor, Roxana și-a împărțit atenția între îngrijirea acestora și revenirea la forma fizică.

„Nașterea a fost cea mai frumoasă experiență din viața mea! Este ceva divin, mai ales când dai naștere la două suflete!”, a spus Roxana Nemeș.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, artista a explicat că primele kilograme au dispărut natural, în lunile de după naștere, pe măsură ce organismul a eliminat retenția de apă acumulată în timpul sarcinii.

„Foarte multă apă pe care o ții și o dai încet, în primele luni. Mai ales după ce îți vine menstruația, te dezumfli imediat”, a mai spus ea.

Ulterior, restul kilogramelor au fost pierdute după ce a revenit la stilul ei alimentar obișnuit.

„Am scăpat și de încă vreo 7 kg cu care rămăsesem, pentru că am revenit la alimentația mea de dinainte de sarcină. Mănânc de toate, dar puțin. Fără lactoză și fără alergenii care mă pot afecta. Chiar dacă nu mai am probleme de când am fost gravidă, această dietă mă ajută să mă mențin și mă face să mă simt mai bine”, mai spune ea.

Roxana Nemeș a vorbit despre cum se descurcă până acum în ceea ce privește creșterea gemenilor ei, Ania și Zain.

Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Artista i-a născut atunci pe gemenii ei, Ania și Zain. Recent, cântăreața și soțul ei, Călin Hagima.

În cadrul unui interviu acordat recent, Roxana Nemeș a vorbit despre cum și-au stabilit ea și soțul ei, Călin Hagima, responsabilitățile în privința creșterii celor doi copii. Artista a menționat că amândoi mai au parte de ajutor extern atunci când au nevoie. 

„Ajutor îl am pe soțul meu, noi doi suntem, dar, într-adevăr, contează foarte mult susținerea lui, faptul că ne creștem împreună copiii, și este foarte frumos. În rest, alt ajutor nu avem, bunicile nu sunt aici, bone nu vreau deocamdată. Avem, într-adevăr, o doamnă foarte, foarte drăguță, este o asistentă maternală cu 30 de ani experiență în neonatologie, care ne ajută atunci când avem nevoie”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Momentan, Roxana Nemeș încă nu a revenit pe scenă, iar munca ei constă în campaniile pe care le are cu diverse brand-uri în mediul online.

„Îmi duc la bun sfârșit și contractele, și este extraordinar. Reper, nu este foarte ușor, și cu doi copii, dar cred că contează enorm de mult satisfacția muncii tale, o ai în continuare și, mai ales, să faci ceea ce îți place. Știu că foarte multe prietene ale mele, foarte multe mămici se opresc din muncă odată ce au intrat în concediu maternal și ajung foarte multe în depresie, nemaifiind satisfăcute de munca lor, chiar dacă copiii îți dau toată dragostea din lume, și mai frumos de atât nu are ce să fie. Mă ajută și foarte mult faptul că filmez campaniile de acasă.”

Citește și:
Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV. Ce a nemulțumit-o: „De câteva ori mi-au făcut oferta, dar…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Detalii rare despre copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Ce a dezvăluit un fotograf apropiat familiei regale: "Nu este ceva normal să..."
People
Detalii rare despre copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton. Ce a dezvăluit un fotograf apropiat familiei regale: "Nu este ceva normal să..."
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, pas important în relație. Decizia cu care au surprins pe toată lumea: "E o legătură foarte puternică"
People
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, pas important în relație. Decizia cu care au surprins pe toată lumea: "E o legătură foarte puternică"
Noi detalii despre înțelegerea secretă dintre Kim Kardashian și Ray J privind controversata înregistrare video cu conținut sexual din 2007
People
Noi detalii despre înțelegerea secretă dintre Kim Kardashian și Ray J privind controversata înregistrare video cu conținut sexual din 2007
Cum a apărut Ramona Olaru alături de iubitul ei. Detaliul care a ieșit la iveală despre partenerul vedetei
People
Cum a apărut Ramona Olaru alături de iubitul ei. Detaliul care a ieșit la iveală despre partenerul vedetei
Cu ce se ocupă Cătălin Măruță de când a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Dezvăluirea făcută de Andra: "E destul de complicat"
People
Cu ce se ocupă Cătălin Măruță de când a rămas fără emisiunea de la PRO TV. Dezvăluirea făcută de Andra: "E destul de complicat"
Lino Golden s-a căsătorit civil cu partenera lui, Diana. Primele imagini de la eveniment
People
Lino Golden s-a căsătorit civil cu partenera lui, Diana. Primele imagini de la eveniment
Libertatea
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ninsori viscolite și ploi abundente în aproape jumătate de țară. Harta zonelor aflate sub avertizarea meteo cod galben emisă de ANM
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Ce făcea Andreea Popescu în timp ce fostul ei soț, Rareș Cojoc, câștiga medalia de aur la Grand Slam-ul de la Blackpool, alături de Andreea Matei
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Viticultorii francezi au aprins sute de lumânări în vița-de-vie: „Ne ținem respirația”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Cele mai noi detalii despre înlocuirea lui Cătălin Măruță cu Gabriela Cristea la PRO TV: „Pregătesc multe surprize”
Ego.ro
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Antena 1
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Cum a arătat Bianca Giurcanu în rochia de mireasă: concurenta de la Survivor România s-a căsătorit în 2023
Cum a arătat Bianca Giurcanu în rochia de mireasă: concurenta de la Survivor România s-a căsătorit în 2023
Motivul pentru care un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia
Motivul pentru care un jurnalist turc i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu înainte de meciul România - Turcia
Premieră Chefi la cuțite: doi câștigători ai show-ului culinar au gătit cu Chef Richard Abou Zaki la un eveniment la Retroscena
Premieră Chefi la cuțite: doi câștigători ai show-ului culinar au gătit cu Chef Richard Abou Zaki la un eveniment la Retroscena
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Gustul dulce al răzbunării! Codruța Filip îi dă șah mat lui Valentin Sanfira! A transmis un mesaj clar!
Gustul dulce al răzbunării! Codruța Filip îi dă șah mat lui Valentin Sanfira! A transmis un mesaj clar!
Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani?! Cuplul pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat!! Imaginile cu cei 2 spun totul / FOTO
Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani?! Cuplul pe care nimeni nu și l-ar fi imaginat!! Imaginile cu cei 2 spun totul / FOTO
catine.ro
De ce Kate Middleton și Prințul William își reduc programul regal în luna aprilie. Ce se schimbă în viața Prințului și Prințesei de Wales
De ce Kate Middleton și Prințul William își reduc programul regal în luna aprilie. Ce se schimbă în viața Prințului și Prințesei de Wales
Kelly Osbourne și-a făcut un nou tatuaj. Ce desen a ales fiica lui Ozzy Osbourne după ce s-a despărțit de logodnicul său
Kelly Osbourne și-a făcut un nou tatuaj. Ce desen a ales fiica lui Ozzy Osbourne după ce s-a despărțit de logodnicul său
Pamela Anderson a renunțat la machiaj într-o campanie de modă împotriva inteligenței artificiale. Ce a declarat actrița în vârstă de 58 de ani
Pamela Anderson a renunțat la machiaj într-o campanie de modă împotriva inteligenței artificiale. Ce a declarat actrița în vârstă de 58 de ani
Cât timp va rămâne bona copiilor regali în rolul ei. Maria Teresa Turrion Borrallo s-a îngrijit de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis
Cât timp va rămâne bona copiilor regali în rolul ei. Maria Teresa Turrion Borrallo s-a îngrijit de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis
Mai multe din people
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: "Dacă îți hrănești mintea cu gunoi..."
Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: "Dacă îți hrănești mintea cu gunoi..."
People

Creatoarea de conținut a publicat un video în care a vorbit deschis despre unele aspecte ale vieții sale.

+ Mai multe
Ce părere are Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: "Când mă vede în situații dificile..."
Ce părere are Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: "Când mă vede în situații dificile..."
People

Irina Fodor a vorbit despre cum se descurcă soțul ei pe durata celor două luni cât ea filmează pentru Asia Express.

+ Mai multe
Alessia Năstase, inspirată de stilul părinților ei. Cine îi dă cele mai importante sfaturi: "Mereu mă uit la tata și îl iau ca pe un exemplu" (EXCLUSIV)
Alessia Năstase, inspirată de stilul părinților ei. Cine îi dă cele mai importante sfaturi: "Mereu mă uit la tata și îl iau ca pe un exemplu" (EXCLUSIV)
People

Alessia Năstase ne-a dezvăluit în exclusivitate ce exemplu ia de la părinții ei, în special în materie de stil.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC