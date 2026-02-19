Roxana Nemeș, despre creșterea gemenilor ei, Ania și Zain. Cum se descurcă artista: „Nu este ușor, oboseala se simte”

Roxana Nemeș a vorbit despre cum se descurcă până acum în ceea ce privește creșterea gemenilor ei, Ania și Zain.

Roxana Nemeș, despre echilibrul între familie și viața profesională

Roxana Nemeș a devenit mamă în luna septembrie a anului 2025. Artista i-a născut atunci pe gemenii ei, Ania și Zain. Recent, cântăreața și soțul ei, Călin Hagima.

În cadrul unui interviu acordat recent, Roxana Nemeș a vorbit despre cum și-au stabilit ea și soțul ei, Călin Hagima, responsabilitățile în privința creșterii celor doi copii. Artista a menționat că amândoi mai au parte de ajutor extern atunci când au nevoie.

„Ajutor îl am pe soțul meu, noi doi suntem, dar, într-adevăr, contează foarte mult susținerea lui, faptul că ne creștem împreună copiii, și este foarte frumos. În rest, alt ajutor nu avem, bunicile nu sunt aici, bone nu vreau deocamdată. Avem, într-adevăr, o doamnă foarte, foarte drăguță, este o asistentă maternală cu 30 de ani experiență în neonatologie, care ne ajută atunci când avem nevoie”, a spus Roxana Nemeș pentru spynews.ro.

Momentan, Roxana Nemeș încă nu a revenit pe scenă, iar munca ei constă în campaniile pe care le are cu diverse brand-uri în mediul online.

„Îmi duc la bun sfârșit și contractele, și este extraordinar. Reper, nu este foarte ușor, și cu doi copii, dar cred că contează enorm de mult satisfacția muncii tale, o ai în continuare și, mai ales, să faci ceea ce îți place. Știu că foarte multe prietene ale mele, foarte multe mămici se opresc din muncă odată ce au intrat în concediu maternal și ajung foarte multe în depresie, nemaifiind satisfăcute de munca lor, chiar dacă copiii îți dau toată dragostea din lume, și mai frumos de atât nu are ce să fie. Mă ajută și foarte mult faptul că filmez campaniile de acasă.”

Roxana Nemeș consideră că a fost important pentru echilibrul ei să își continue activitățile profesionale și pe perioada sarcinii și să revină la ele la scurt timp după ce a născut.

„După cum am povestit eu, se înțelege că ar fi super simplu, nu este, dar sunt un om care îmi țin întotdeauna munca acolo, pe locul ei, unde trebuie, și îmi duc la bun sfârșit contractele, pentru că este numele meu în joc și job-ul meu. Și da, aceste contracte au un deadline, ziua cutare, ora cutare, nu când și cum vrem noi, avem un brief, dar se poate. Când tati vine și ia copiii la plimbare, mami se machiază, filmează, editează. Mai am și niște prieteni foarte buni, care asta fac, și atunci când am campanii în desfășurare vin și mă ajută. Filmează și editează ei. Dar, în mare parte, fac și eu acest lucru, mă pricep după atâția ani. Și, da! Se poate! Da, nu este ușor, oboseala se simte, dar pentru mine contează enorm de mult ca munca să stea în picioare și să îmi continui treaba.”

Roxana Nemeș și-a botezat gemenii

Roxana Nemeș a trecut prin emoții foarte mari în ziua în care i-a botezat pe gemenii ei, Ania și Zain. Pentru eveniment, artista a ales o rochie albă din dantelă în care a strălucit. Pe rețelele de socializare, cântăreața a făcut mai multe declarații despre botezul copiilor ei. Mesajul ei a fost însoțit de câteva fotografii de la botez, în care se poate vedea că Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, au organizat un eveniment de poveste pentru gemenii lor.

„Ania și Zain

Ieri a fost una dintre cele mai emoționante zile din viața noastră.. Botezul lor

Mulțumim nașilor, care au spus „DA' acestui rol atât de important în viața copiilor noștri. Suntem binecuvântați să vă avem alături.

Mulțumim familiei și prietenilor care ne-au fost alături. Și nu în ultimul rând, mulțumim celor care au pus suflet în fiecare detaliu și au făcut ca prima petrecere a copiilor noștri să fie exact ca într-o poveste”, a transmis Roxana Nemeș pe Instagram.

