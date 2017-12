Rihanna s-a logodit?

Fanii Rihannei cred ca artista s-ar fi logodit si ar fi oferit indicii despre acest eveniment prin intermediul unei postari pe Instagram.

Zilele trecute, Rihanna a postat o imagine pe Instagram in care apare imbracata intr-o fabuloasa haina cu diverse aplicatii, insa nu tinuta cantaretei a atras atentia.



Fanii care ii analizeaza minutios fiecare imagine au observat un superb inel cu diamant pe care Rihanna il poarta pe inelarul stang. Si, bineinteles, au inceput sa o felicite pe artista pentru logodna.

Daca fanii au sau nu dreptate, nu stim inca sigur. Cert este insa ca, de la publicarea respectivei imagini, toate fotografiile ulterioare in care apare Rihanna ne-o prezinta pe artista ascunzandu-si mainile. Sa fie, oare, acesta un semn?

In luna iunie a acestui an, cantareata a fost fotografiata in Ibiza sarutandu-se pasional cu un barbat, despre care s-a aflat ulterior ca este Hassan Jameel, un miliardar in varsta de 29 de ani. Hassan este mostenitorul unei averi impresionante, el avand si functii de conducere in compania familiei, fondata in 1955.

Potrivit informatiilor aparute in presa, familia lui Hassan Jameel detine dreptul de comercializare a marcii Toyota in Arabia Saudita si, totodata, o avere estimata la aproape 2 miliarde de dolari. Hassan Jameel detine si o echipa de fotbal numita Jameel League.

Din iunie si pana acum Rihanna si Hassan Jameel au fost surprinsi impreuna in numeroase ocazii si par cu adevarat indragostiti.

