Rihanna are replica perfecta pentru un fan care critica campania pentru linia ei de produse cosmetice

Avand in vedere aceast lucru, un fan al artistei a acuzat-o pe aceasta ca nu este indeajuns de incluziva, deoarece nu a folosit in spotul campaniei Fenty Beauty si o persoana transgender. Rihanna a raspuns imediat mesajului.

“Campania Fenty Beauty este minunata, data viitoare cand filmati ar trebui sa adaugati si o persoana transgender grupului” a scris fanul Rihannei pe Instagram.

Cantareata de 29 de ani a raspuns foarte clar, spunand ca nu i se pare normal ca anumite persoane sa fie folosite ca si unelte de marketing, motiv pentru care nici nu i se pare ok sa isi aleaga modelele in functie de sexul, orientarea sau genul cu care se identifica acestia.

“Am avut placerea de a lucra cu multe femei trans foarte talentate de-a lungul anilor, dar nu incep acum sa fac un casting pentru transgenderi!” a scris Rihanna. “La fel cum nu fac castinguri speciale pentru femei heterosexuale. Respect toate femeile. Nu este treaba mea daca sunt trans sau nu! Nu mi se pare corect ca un barbat transsexual sau o femeie transexuala sa fie folosite ca si unelte de marketing. Vad prea des campanii care trateaza asa femeile transexuale sau de culoare. Este mereu acel loc special in campanie pentru a demonstra ca ‘suntem atat de diversi’. E trist!

Fanul a declarat mai tarziu printr-un post pe twitter ca raspunsul artistei a venit atunci cand “credea ca Rihanna nu il poate invata mai mult..”, schimbandu-si atiudinea total fata de campania Fenty.

