Relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final? Când ar fi avut loc despărțirea

În ultima perioadă, speculațiile privind o presupusă ruptură între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au apărut în spațiul public. Cuplul, care și-a oficializat logodna în 2024, părea să aibă o relație solidă după participarea la „Asia Express„. Totuși, deși erau logodiți, cei doi nu au stabilit data unei eventuale căsătorii.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit?

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu ar avea deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Ce spuneau Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru despre zvonurile despărțirii

Contactată pentru a comenta zvonurile, în luna aprilie, Doina Teodoru a ales să nu clarifice situația. Fără să infirme sau să confirme despărțirea, actrița a oferit un răspuns evaziv:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Ca el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri, mulțumesc de telefon, seară bună!”, a declarat aceasta pentru Playtech.

Cătălin Scărlătescu a avut o atitudine similară, optând pentru discreție totală atunci când a fost întrebat despre starea actuală a relației.

„Știți cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îmi place să vorbesc despre viața mea privată?! Nu o să primiți niciodată un răspuns. Viața mea este viața mea, așa cum e ea. Viața privată pe care o am trebuie să rămână privată”, a afirmat juratul MasterChef pentru aceeași sursă.

Relația celor doi a intrat în atenția publicului mai ales după participarea la emisiunea „Asia Express”, unde au demonstrat că pot forma o echipă competitivă și unită, în ciuda personalităților puternice. Scărlătescu a povestit, într-un episod din podcastul lui Cătălin Măruță, cum a decurs momentul logodnei:

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da (n.r. – anul acesta). Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total.”

Cum a cerut-o în căsătorie pe actriță

Momentul special s-a petrecut într-un restaurant din București, într-un cadru intim, alături de doi prieteni apropiați, care ar putea deveni nașii lor. Într-un interviu recent, juratul MasterChef a povestit cum a organizat totul, de la alegerea momentului ideal până la reacția neașteptată a Doinei. Cu toate că planurile de nuntă nu sunt încă bătute în cuie, cei doi sunt deciși să meargă mai departe „în ritmul lor.”

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit cum s-a petrecut cererea în căsătorie și reacția inedită a Doinei Teodoru.

„L-am ținut în buzunar vreo lună până să-mi fac curaj. Nu, curajul l-am avut, dar n-am găsit momentul. Și când să-i spun, i-am spus așa, cu o voce mai stinsă. Nu m-am lăudat, n-am țipat, n-am urlat, nu m-am dus în fața populației, nu am făcut-o într-o piață. Nu am făcut nimic public. Ceva mic, restrâns. Eram la o masă noi și doi prieteni. Păi în prima fază n-a auzit. ‘Ce zici, mă, acolo?’ (n.r. râde) Ce să fac!? Nu sunt bun la așa ceva!”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru Cancan.

Deși nu au oferit un răspuns clar în privința statutului lor actual, ambii au preferat să păstreze tăcerea și să își protejeze viața personală de ochii curioșilor.

Citește și:

De ce Dana Rogoz nu ia în calcul să se mute din România împreună cu familia: „O decizie de acest gen…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro