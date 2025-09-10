Relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final? Când ar fi avut loc despărțirea

Conform surselor mondene, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-ar fi despărțit.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
6. Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

În ultima perioadă, speculațiile privind o presupusă ruptură între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au apărut în spațiul public. Cuplul, care și-a oficializat logodna în 2024, părea să aibă o relație solidă după participarea la „Asia Express„. Totuși, deși erau logodiți, cei doi nu au stabilit data unei eventuale căsătorii.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit?

Conform surselor mondene, relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru ar fi ajuns la final. Cei doi s-ar fi despărțit la începutul verii, conform Cancan.ro.

Cu toate acestea, pe paginile de social media ale celor doi încă există imaginile pe care le-au postat de-a lungul relației, inclusiv cele în care apar în ipostaze romantice.

Potrivit aceleiași surse, Cătălin Scărlătescu ar avea deja o altă relație. Pe noua iubită o cheamă Elena, are 27 de ani, este arhitect și e originară din Focșani. Aceasta ar fi fost surprinsă alături de celebrul chef chiar și la filmările emisiunii MasterChef de la PRO TV, dar și în Delta Dunării, acolo unde Cătălin Scărlătescu deține o casă de vacanță.

Ce spuneau Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru despre zvonurile despărțirii

Contactată pentru a comenta zvonurile, în luna aprilie, Doina Teodoru a ales să nu clarifice situația. Fără să infirme sau să confirme despărțirea, actrița a oferit un răspuns evaziv:

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Ca el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri, mulțumesc de telefon, seară bună!”, a declarat aceasta pentru Playtech.

Cătălin Scărlătescu a avut o atitudine similară, optând pentru discreție totală atunci când a fost întrebat despre starea actuală a relației.

„Știți cât de mult îmi doresc eu și cât de mult îmi place să vorbesc despre viața mea privată?! Nu o să primiți niciodată un răspuns. Viața mea este viața mea, așa cum e ea. Viața privată pe care o am trebuie să rămână privată”, a afirmat juratul MasterChef pentru aceeași sursă.

Relația celor doi a intrat în atenția publicului mai ales după participarea la emisiunea „Asia Express”, unde au demonstrat că pot forma o echipă competitivă și unită, în ciuda personalităților puternice. Scărlătescu a povestit, într-un episod din podcastul lui Cătălin Măruță, cum a decurs momentul logodnei:

„Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da (n.r. – anul acesta). Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma, tocmai eram pe ceartă, pe scandal, așa e la noi. Începe cearta, e ceartă, nene. Suntem două firi foarte, foarte asumate. Eu vreau ceva, ea vrea altceva, suntem diferiți total.”

Cum a cerut-o în căsătorie pe actriță

Momentul special s-a petrecut într-un restaurant din București, într-un cadru intim, alături de doi prieteni apropiați, care ar putea deveni nașii lor. Într-un interviu recent, juratul MasterChef a povestit cum a organizat totul, de la alegerea momentului ideal până la reacția neașteptată a Doinei. Cu toate că planurile de nuntă nu sunt încă bătute în cuie, cei doi sunt deciși să meargă mai departe „în ritmul lor.”

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit cum s-a petrecut cererea în căsătorie și reacția inedită a Doinei Teodoru.

„L-am ținut în buzunar vreo lună până să-mi fac curaj. Nu, curajul l-am avut, dar n-am găsit momentul. Și când să-i spun, i-am spus așa, cu o voce mai stinsă. Nu m-am lăudat, n-am țipat, n-am urlat, nu m-am dus în fața populației, nu am făcut-o într-o piață. Nu am făcut nimic public. Ceva mic, restrâns. Eram la o masă noi și doi prieteni.

Păi în prima fază n-a auzit. ‘Ce zici, mă, acolo?’ (n.r. râde) Ce să fac!? Nu sunt bun la așa ceva!”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru Cancan.

Deși nu au oferit un răspuns clar în privința statutului lor actual, ambii au preferat să păstreze tăcerea și să își protejeze viața personală de ochii curioșilor.

Citește și:
De ce Dana Rogoz nu ia în calcul să se mute din România împreună cu familia: „O decizie de acest gen…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație
People
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit
People
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit
Andreea Bălan, mesaj special pentru fiicele sale. Clara Maria a început școala: "Pășește acum pentru prima dată în clasă"
People
Andreea Bălan, mesaj special pentru fiicele sale. Clara Maria a început școala: "Pășește acum pentru prima dată în clasă"
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, momente emoționante în prima zi de școală a fiului lor: "Culoare și veselie"
People
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, momente emoționante în prima zi de școală a fiului lor: "Culoare și veselie"
Confesiunea făcută de Raluka despre viața de artistă: "Asta m-a afectat foarte tare..."
People
Confesiunea făcută de Raluka despre viața de artistă: "Asta m-a afectat foarte tare..."
Nicolas Cage, apariție rară în public alături de soția sa, în vârstă de 29 de ani, și fiica lor. Cum au fost surprinși de paparazzi
People
Nicolas Cage, apariție rară în public alături de soția sa, în vârstă de 29 de ani, și fiica lor. Cum au fost surprinși de paparazzi
Libertatea
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu! FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu! FOTO
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
Detaliul despre care toată lumea vorbește acum! Ce au remarcat oamenii în poza publicată de Corina Caciuc din prima zi de grădiniță a băiatului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. „O lacrimă mare...”
catine.ro
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
A slăbit aproape 30 de kilograme și e complet transformat. Cine este bărbatul care „renunță” la fizicul ce i-a adus celebritatea
A slăbit aproape 30 de kilograme și e complet transformat. Cine este bărbatul care „renunță” la fizicul ce i-a adus celebritatea
Mai multe din people
Care este acum relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an de când au câștigat Asia Express: "Divergențe sau opinii diferite..."
Care este acum relația dintre Nicolai Tand și Sorin Brotnei, la un an de când au câștigat Asia Express: "Divergențe sau opinii diferite..."
People

Sorin Brotnei și Nicolai Tand au fost marii câștigători ai sezonului 7 Asia Express.

+ Mai multe
Prințul Harry, remarcă surprinzătoare despre conflictul cu fratele său, Prințul William
Prințul Harry, remarcă surprinzătoare despre conflictul cu fratele său, Prințul William
People

Prințul Harry a făcut o glumă surprinzătoare legată de o posibilă împăcare cu fratele lui, Prințul William.

+ Mai multe
Soțul lui Emily Burghelea, blocat în Hong Kong din cauza unui taifun. Vedeta, îngrijorată înainte de a naște al treilea copil
Soțul lui Emily Burghelea, blocat în Hong Kong din cauza unui taifun. Vedeta, îngrijorată înainte de a naște al treilea copil
People

Emily Burghelea a trecut prin clipe de îngrijorare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC