Regina Săptămânii Modei de la Londra este ultima persoană la care ne-am fi așteptat! VREODATĂ!

Și când spunem ne referim la Regina Săptămânii Modei de la Londra, ei bine, vorbim chiar de Regină! Da, ai citit bine și vei vedea mai jos și imagini!

Regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 91 de ani, a fost prezentă în această seară la prezentarea colecției lui Richard Quinn, în cadrul ultimei zile din London Fashion Week.

Și, dacă nu ne crezi, iată și dovezile!

A sight I’d never though I’d see -The Queen FROW at #LFW pic.twitter.com/dKy0R7rFl7

ELLE Uk a vorbit cu designerul Richard Quinn, acesta povestind că „De fapt, mă simt cu adevărat copleștit. Este ireal. Aflasem de o zi sau două, dar nu am crezut”.

New meaning to the power Front Row: HRH The Actual Queen is here at Richard Quinn’s show pic.twitter.com/5k63Ovq4wO

— Jess Cartner-Morley (@JessC_M) February 20, 2018