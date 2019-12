Refuzul Prințesei Anne de a-l saluta pe Donald Trump a stârnit amuzamentul tuturor

Prințesa Anne a devenit preferata tuturor după ce într-un video ea pare că refuză să-l salute pe Donald Trump, Președintele SUA. Clipul video a devenit viral și a stârnit amuzamentul tuturor.

Prințesa Anne, Prințul Charles, Camilla, Ducesa de Cornwall și Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, au participat la recepția organizată de Regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham cu ocazia summit-ului NATO, fiind invitați lideri importanți din întreaga lume. În timp ce aproape toți membrii familiei regale prezenți la eveniment l-au salutat pe Donald Trump, care a venit însoțit de soția sa, Melania, Prințesa Anne a stat în spatele acestora.

The Queen chastising Princess Anne for not greeting Trump and Anne not giving a single shit is the mood we all need to take into today pic.twitter.com/W5cCFlq2Ui

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) December 4, 2019