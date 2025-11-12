Răsturnare de situație în dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce au decis judecătorii după rezultatele expertizei medico-legale

În urmă cu o lună, instanța a decis schimbarea măsurii preventive în cazul lui Toto Dumitrescu, după incidentul rutier soldat cu fugă de la locul faptei și testarea pozitivă pentru substanțe interzise. Actorul, care fusese arestat preventiv pe 17 septembrie pentru 30 de zile, a obținut atunci înlocuirea detenției cu arest la domiciliu, în urma cererii depuse de avocatul său.

Toto Dumitrescu a scăpat de arest la domiciliu

Toto Dumitrescu a primit o decizie favorabilă din partea magistraților de la Judecătoria Sectorului 1. Aceștia au hotărât să nu-i mai prelungească măsura arestului la domiciliu. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu va fi cercetat în continuare sub control judiciar, după ce o nouă expertiză medico-legală a indicat că, în momentul accidentului rutier în care a fost implicat, nu avea în sânge o cantitate de droguri care să-i afecteze capacitatea de a conduce.

Chiar dacă nu mai este în arest la domiciliu, Toto Dumitrescu trebuie să respecte mai multe condiții impuse de instanță. El este obligat să se prezinte săptămânal la secția de poliție și nu are voie să părăsească teritoriul României pe toată durata cercetărilor. Procurorii nu au contestat decizia, ceea ce înseamnă că actorul va fi cercetat în stare de libertate.

Având în vedere rezultatul favorabil al expertizei medico-legale, rămâne de văzut dacă anchetatorii vor renunța la acuzația de conducere sub influența drogurilor. Dosarul este în continuare în lucru, iar evoluția acestuia va depinde de interpretarea finală a probelor și de deciziile procurorilor.

Toto Dumitrescu a anunțat că iubita lui este însărcinată

În urma accidentului rutier din 14 septembrie, din București, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru părăsirea locului accidentului și s-a aflat în arest la domiciliu. Ulterior, analizele biologice au confirmat consumul de substanțe interzise, astfel că actorul este acum cercetat și pentru conducere sub influența drogurilor.

Actorul a solicitat mutarea domiciliului de la mama sa într-un apartament primit de la o mătușă, printr-un contract de comodat, invocând certurile frecvente cu mama sa. În aceeași cerere, Toto Dumitrescu a dezvăluit că iubita lui este însărcinată, dorind să locuiască cu aceasta.

„În motivarea cererii, a arătat că mătușa sa i-a pus la dispoziție un apartament conform Contractului de comodat atașat pentru a locui singur și nu cu mama sa cu care are deseori discuții în contradictoriu, existând permanent o stare de tensiune. Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale. În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată”, se arată în cererea obținută de CANCAN.RO.

Relația dintre Toto Dumitrescu și iubita sa, Diana, durează de aproximativ un an. Cuplul și-a făcut simțită prezența în mod constant în mediul online, prin numeroase apariții și postări.

Accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu a avut loc pe 14 septembrie

Evenimentul a avut loc pe 14 septembrie, pe bulevardul Mircea Eliade din București. Mașina condusă de Toto Dumitrescu, care circula cu viteză ridicată, a fost lovită de un alt autoturism venit dinspre bulevardul Primăverii, provocând o coliziune în lanț în care au fost implicate trei vehicule. După impact, tânărul a părăsit locul faptei.

Acesta a fost găsit de polițiști două zile mai târziu, pe 16 septembrie, și reținut pentru 24 de ore. Testul rapid efectuat atunci a indicat prezența cocainei. A doua zi, pe 17 septembrie, judecătorii dispuseseră arestarea preventivă pentru 30 de zile – măsură care a fost revocată.

„În motivarea instanței se precizează: „S-a reținut că inculpatul se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a fugit și s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, respectiv, ulterior accidentului din data de 14.09.2025, s-a deplasat la altă adresă decât cea la care locuiește în fapt și, deși cunoștea că este căutat de organele de poliție – astfel cum rezultă din declarația concubinei sale – inculpatul s-a ascuns, inclusiv în momentul în care agenții de poliție s-au prezentat la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă, fiind necesară emiterea unui mandat de aducere cu pătrunderea fără consimțământ în imobil. Iar pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, se arată în motivarea instanței.

Citește și:

Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste și diferența de vârstă dintre ei: „Avem un limbaj propriu'

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro