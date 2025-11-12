Răsturnare de situație în dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce au decis judecătorii după rezultatele expertizei medico-legale

În urma accidentului rutier din 14 septembrie, din București, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru părăsirea locului accidentului și s-a aflat în arest la domiciliu.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Răsturnare de situație în dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce au decis judecătorii după rezultatele expertizei medico-legale

În urmă cu o lună, instanța a decis schimbarea măsurii preventive în cazul lui Toto Dumitrescu, după incidentul rutier soldat cu fugă de la locul faptei și testarea pozitivă pentru substanțe interzise. Actorul, care fusese arestat preventiv pe 17 septembrie pentru 30 de zile, a obținut atunci înlocuirea detenției cu arest la domiciliu, în urma cererii depuse de avocatul său.

Toto Dumitrescu a scăpat de arest la domiciliu

Toto Dumitrescu a primit o decizie favorabilă din partea magistraților de la Judecătoria Sectorului 1. Aceștia au hotărât să nu-i mai prelungească măsura arestului la domiciliu. Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu va fi cercetat în continuare sub control judiciar, după ce o nouă expertiză medico-legală a indicat că, în momentul accidentului rutier în care a fost implicat, nu avea în sânge o cantitate de droguri care să-i afecteze capacitatea de a conduce.

Chiar dacă nu mai este în arest la domiciliu, Toto Dumitrescu trebuie să respecte mai multe condiții impuse de instanță. El este obligat să se prezinte săptămânal la secția de poliție și nu are voie să părăsească teritoriul României pe toată durata cercetărilor. Procurorii nu au contestat decizia, ceea ce înseamnă că actorul va fi cercetat în stare de libertate.

Având în vedere rezultatul favorabil al expertizei medico-legale, rămâne de văzut dacă anchetatorii vor renunța la acuzația de conducere sub influența drogurilor. Dosarul este în continuare în lucru, iar evoluția acestuia va depinde de interpretarea finală a probelor și de deciziile procurorilor.

Toto Dumitrescu a anunțat că iubita lui este însărcinată

În urma accidentului rutier din 14 septembrie, din București, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru părăsirea locului accidentului și s-a aflat în arest la domiciliu. Ulterior, analizele biologice au confirmat consumul de substanțe interzise, astfel că actorul este acum cercetat și pentru conducere sub influența drogurilor.

Actorul a solicitat mutarea domiciliului de la mama sa într-un apartament primit de la o mătușă, printr-un contract de comodat, invocând certurile frecvente cu mama sa. În aceeași cerere, Toto Dumitrescu a dezvăluit că iubita lui este însărcinată, dorind să locuiască cu aceasta.

„În motivarea cererii, a arătat că mătușa sa i-a pus la dispoziție un apartament conform Contractului de comodat atașat pentru a locui singur și nu cu mama sa cu care are deseori discuții în contradictoriu, existând permanent o stare de tensiune. Concubina inculpatului este însărcinată, însă nu se poate dovedi la acest moment cu acte medicale. În speță, scopul interdicției de a comunica cu martora poate fi atins prin menținerea celorlalte obligații specifice arestului la domiciliu, nefiind necesară menținerea unei interdicții care ar priva inculpatul de relația cu iubita sa însărcinată”, se arată în cererea obținută de CANCAN.RO.

Relația dintre Toto Dumitrescu și iubita sa, Diana, durează de aproximativ un an. Cuplul și-a făcut simțită prezența în mod constant în mediul online, prin numeroase apariții și postări.

Accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu a avut loc pe 14 septembrie

Evenimentul a avut loc pe 14 septembrie, pe bulevardul Mircea Eliade din București. Mașina condusă de Toto Dumitrescu, care circula cu viteză ridicată, a fost lovită de un alt autoturism venit dinspre bulevardul Primăverii, provocând o coliziune în lanț în care au fost implicate trei vehicule. După impact, tânărul a părăsit locul faptei.

Acesta a fost găsit de polițiști două zile mai târziu, pe 16 septembrie, și reținut pentru 24 de ore. Testul rapid efectuat atunci a indicat prezența cocainei. A doua zi, pe 17 septembrie, judecătorii dispuseseră arestarea preventivă pentru 30 de zile – măsură care a fost revocată.

„În motivarea instanței se precizează: „S-a reținut că inculpatul se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (1) lit. a) C.proc.pen., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a fugit și s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală, respectiv, ulterior accidentului din data de 14.09.2025, s-a deplasat la altă adresă decât cea la care locuiește în fapt și, deși cunoștea că este căutat de organele de poliție – astfel cum rezultă din declarația concubinei sale – inculpatul s-a ascuns, inclusiv în momentul în care agenții de poliție s-au prezentat la apartamentul în care se afla, refuzând să răspundă, fiind necesară emiterea unui mandat de aducere cu pătrunderea fără consimțământ în imobil. Iar pe baza evaluării gravității faptei (infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice, comisă prin părăsirea locului accidentului până la sosirea organelor de constatare), a modului și circumstanțelor de comitere a acesteia (există indicii că inculpatul, deși a observat că persoana vătămată era blocată în autovehicul, a ales să părăsească zona pentru a evita testarea pentru prezența substanțelor psihoactive în organism), precum și a antecedentelor penale (inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, dispunându-se față de acesta amânarea aplicării pedepsei pentru comiterea unei infracțiuni de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor), instanța a apreciat că măsura arestării preventive este justificată”, se arată în motivarea instanței.

Citește și:
Ana Bodea și Valentin Butnaru, declarații rare despre povestea lor de dragoste și diferența de vârstă dintre ei: „Avem un limbaj propriu'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Semifinala Asia Express 2025: Ce echipă a părăsit competiția și ce vedete s-au calificat în marea finală
People
Semifinala Asia Express 2025: Ce echipă a părăsit competiția și ce vedete s-au calificat în marea finală
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, dezvăluiri înainte de marea finală Asia Express 2025: "Am plâns amândoi"
People
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica, dezvăluiri înainte de marea finală Asia Express 2025: "Am plâns amândoi"
Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de apropiați ai Palatului după ce au participat la petrecerea lui Kris Jenner: "E de prost gust"
People
Prințul Harry și Meghan Markle, criticați de apropiați ai Palatului după ce au participat la petrecerea lui Kris Jenner: "E de prost gust"
Corina Caragea, experiență neașteptată în Bora Bora. Cât a plătit vedeta pentru o noapte de cazare
People
Corina Caragea, experiență neașteptată în Bora Bora. Cât a plătit vedeta pentru o noapte de cazare
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi
People
Jessica Alba și noul iubit, Danny Ramirez, și-au oficializat relația. Cum au fost surprinși cei doi
Mădălina Ghenea, mesaj ferm după zvonurile despre motivul vizitei sale în România: "Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea"
People
Mădălina Ghenea, mesaj ferm după zvonurile despre motivul vizitei sale în România: "Nu am primit și nu cer bani de la niciun bărbat din viața mea"
Libertatea
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Fotomodelul care a divorțat de soț din cauza unei probleme intime. După șapte ani de mariaj, ea a pus capăt căsniciei
Fotomodelul care a divorțat de soț din cauza unei probleme intime. După șapte ani de mariaj, ea a pus capăt căsniciei
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Reacția lui Serghei Mizil după ce Denise Rifai și Dan Alexa au fost surprinși împreună: „Eu zic că se potrivesc, dar nu știu dacă o să meargă relația”
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre venirea sa în România. Cine e bărbatul cu care a apărut: „Frumos, înalt și tânăr de 30 de ani”
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre venirea sa în România. Cine e bărbatul cu care a apărut: „Frumos, înalt și tânăr de 30 de ani”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american
Corespondența Veronicăi Micle cu Mihai Eminescu, cumpărată de statul român. Ce sumă fabuloasă a plătit unui colonel american
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”
Dorian Popa a fost jefuit. Ce obiecte de valoare i-au furat hoții din casă: „Știau de pe Instagram”
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă
TJ Miles și Francisca și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Cum arată rochia care i-a pus în evidență burtica de gravidă
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita
Cine e Adrian Gagea, iubitul Alexandrei Ungureanu. A fost concurent la Chefi la cuțite și este din Harghita
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Trecutul neștiut al Ancăi Alexandrescu. Cine sunt bărbații cu care s-a iubit de-a lungul timpului. A trecut prin două divorțuri și are doi copii
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
Cum a slăbit, de fapt, Andra. Artista a decis să spună adevărul despre transformarea uimitoare prin care a trecut! La filmările pentru Protevelion a făcut senzație într-o rochie mulată, cu o siluetă de invidiat! / FOTO
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din people
Olivia Wilde face un nou pas în relația cu fostul partener al lui Ellie Goulding, Caspar Jopling. La ce gest a recurs actrița
Olivia Wilde face un nou pas în relația cu fostul partener al lui Ellie Goulding, Caspar Jopling. La ce gest a recurs actrița
People

Olivia Wilde a făcut un nou pas în relația ei cu Caspar Jopling, fostul soț al lui Ellie Goulding.

+ Mai multe
Andreea Berecleanu a mers în vizită la fiul ei. Petru studiază în Marbella: "A trebuit să-mi alin dorul"
Andreea Berecleanu a mers în vizită la fiul ei. Petru studiază în Marbella: "A trebuit să-mi alin dorul"
People

Andreea Berecleanu a fost foarte bucuroasă să îl viziteze pe fiul ei, Petru, care studiază în Marbella.

+ Mai multe
Elon Musk îl ironizează public pe Jeff Bezos: "A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock"
Elon Musk îl ironizează public pe Jeff Bezos: "A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock"
People

Elon Musk l-a ironizat public pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, făcând referire la forma fizică în care se află în prezent miliardarul.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC