Răspunsul Vivianei Sposub când a fost întrebată despre fosta soție a lui George Burcea, Andreea Bălan

Răspunsul Vivianei Sposub când a fost întrebată cum a fost afectată relația ei cu actualul partener, George Burcea, de căsnicia eșuată a acestuia cu Andreea Bălan a fost unul deosebit de tăios. Cei doi formează un cuplu după ce s-au cunoscut în culisele emisiunii PRO TV „Ferma”, cu un an în urmă, iar în prezent Sposub este concurentă în cadrul competiției Bravo, ai stil! Celebrities, dobândind foarte multă popularitate în urma aparițiilor sale.

Vedeta a fost întrebată pe Instagram despre cum îi este afectată relația de fosta căsnicie a lui Burcea cu Andreea Bălan. „Este relația dintre tine și George afectată de fosta lui soție? Cum te simți?”. Răspunsul Vivianei Sposub a venit imediat: „Am ales și o întrebare mai sensibilă, pentru că se tot perindă astfel de curiozități în această secțiune. Este destul de dificil, recunosc… Nu o să mă mai ascund după deget. Nu voi intra în detalii deocamdată, dar tot ce pot să zic este că relația dintre mine și George este una foarte puternică, indestructibilă și consider că merită orice sacrificiu. Nu știam că viața mea va fi așa, dar acesta e farmecul. Te îndrăgostești atunci când te aștepți mai puțin și de o persoană la care nu te-ai fi gândit. În final contează să fii fericit”.

Seria de întrebări a continuat cu una despre fiicele Andreei Bălan, pe care George Burcea le-a introdus partenerei sale. „Pe Ella și Clara le-am cunoscut în urmă cu jumătate de an, face to face, dar obișnuiam să mai vorbesc cu ele pe video. A fost o întâlnire foarte emoționantă. A decurs totul extraordinar. Ne înțelegem de minune și în fiecare weekend în care fetele sunt la noi încercăm, eu și George, pe cât posibil să profităm de fiecare secundă să dansăm, să ne jucăm, să ne distrăm, să facem tot felul de activități. Apropo, fetele îmi spun Vavi. E un sentiment extraordinar și nu m-aș fi gândit că voi avea o relație în care partenerul are copii, dar iată că s-a întâmplat. Mă bucură tot ce se întâmplă”, a fost răspunsul Vivianei Sposub. Totodată, aceasta a mărturisit că își dorește copii la un moment dat.

Întrebată cum se înțelege cu Andreea Bălan, cu care presa speculează că s-ar afla în conflict deschis de când a postat imagini cu fiicele acesteia, răspunsul Vivianei Sposub a fost tăios: „Un simplu search pe Google îți poate răspunde la această întrebare”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro