Eliza Natanticu s-a confruntat cu probleme de sănătate grave. Cum și-a revenit aceasta?

Eliza Natanticu de la Asia Express a trecut prin momente de coșmar, după o operație care ar fi trebuit să fie una de rutină, de-a dreptul banală. Soția lui Cosmin Natanticu a fost nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală pentru a-și îndepărta un chist ovarian, o problemă cu care se confruntă numeroase femei. Deși operația a decurs bine, aceasta a început să se simtă foarte rău la scurt timp după. Problema, spune ea, a fost o bacterie, infecția provocată de aceasta conducând, în cele din urmă, și la o a doua intervenție chirurgicală, despre care actrița spune că s-ar fi petrecut mai degrabă fără voia sa.

Eliza Natanticu a povestit chiar că a fost nevoie de intervenția unor apropiați, precum actrița Maia Morgenstern, dar și că medicii i-au reproșat că s-ar fi contaminat de acasă cu respectiva bacterie. „Era să mor în urma unei operații banale, am contractat o bacterie de pe acolo. Oamenii mi-au zis în spital că am venit eu cu bacteria de acasă. Trei săptămâni am stat în spital, nu știau ce să-mi facă.”

„Făceam temperatură continuu. Trebuia să mă operez la un chist ovarian. Am ajuns acasă și după două zile i-am spus lui Cosmin că nu mă simt bine. Până la urmă, m-am întors în spital pentru că ceva era în neregulă. M-au operat încă o dată, aproape fără voia mea. Eu nu-mi mai reveneam. Au încercat toate medicațiile posibile.”, a povestit Eliza Natanticu în cadrul podcastului „Stai să zic eu.”

„La un moment dat, cu ajutorul doamnei Maia Morgenstern, care a intervenit pentru mine și a dat niște telefoane, au început să apară deodată medici, oameni din afara spitalului. Efectiv eram pe ducă și după cea de-a doua operație nici atunci nu au știut ce să-mi facă. Au vrut să mă opereze și a treia oară, să vadă dacă e vreo infecție, dar nu i-am lăsat”, a mai povestit aceasta.

Experiența a schimbat-o profund, a declarat Eliza Natanticu, care ulterior s-a reconectat la propria spiritualitate și a decis să iasă din zona sa de confort, revenind și la vechea sa pasiune, muzica.

Foto: Instagram

