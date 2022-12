Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au despărțit? Cei doi plănuiau nunta: „Nu ne mai vorbim de destul timp”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu plănuiau în urmă cu puțin timp nunta, iar cei doi se ocupau deja de amenajările locuinței lor. Cu toate acestea, asistenta de la „Neatza cu Răvzan și Dani” și prezentatorul TV nu s-au mai afișat împreună în ultima perioadă, fapt ce i-a pus pe fani pe gânduri. Ramona Olaru a oferit detalii despre relația din prezent dintre ea și Cătălin, fiind prezentă la un eveniment monden.

Vedeta de la Antena 1 a oferit un interviu pentru „Xtra Night Show”, în care a vorbit despre relația sa cu Cătălin Cazacu . Ramona Olaru a precizat că nu a existat o ceartă între ea și logodnicul ei, însă nu și-au mai vorbit în ultimul timp. De asemenea, vedeta a spus că nu știe nimic de prezentatorul TV și a lăsat să se înțeleagă că ar fi avut loc o despărțire între ei.

„Habar nu am ce face. Jur pe roz! Momentan nu știu absolut deloc ce face. Nu ne-am certat, dar nu ne mai vorbim de destul timp. Nu o să fac un anunț acum, probabil la vremea potrivită o să-l fac. Momentan, e bine așa cum e situația. Nu mă caută. Chiar nu știu ce face. Eu nu o să-l caut niciodată. Am altă treabă în acest moment. Mă ocup de mine. Drum drept. Tot timpul suferi, dar după o vârstă, faci altfel, vezi lucrurile altfel și faci ce îți e ție bine. Suntem tot oameni, chiar dacă suntem persoane publice. Lucrurile nu ies întotdeauna așa cum îți dorești. Dumnezeu îți dă ceea ce ai nevoie, nu ce îți dorești! Nu pot să spun că am greșit eu sau el. Unele lucruri nu ies așa cum vrei, atât pot să spun. Am fost împreună un an”, a spus Ramona Olaru la Antena Stars.