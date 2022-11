Cum au fost surprinși Ramona Olaru și Cătălin Cazacu la un eveniment, după zvonurile despărțirii

După ce s-a zvonit că nu mai formează un cuplu, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au fost surprinși la același eveniment. Cei doi nu au oferit detalii despre statutul relației lor, însă în ultimul timp nu au mai postat imagini împreună, așa cum obișnuiau să o facă. Deși unii internauți speculau că s-ar fi despărțit, asistenta și prezentatorul TV au participat seara trecută la același eveniment.

Ramona Olaru a fost prezentă seara trecută la petrecerea cu ocazia zilei de naștere a Gabrielei Prisăcariu, unde s-a distrat de minune alături de ceilalți invitați. Printre aceștia s-a aflat și Cătălin Cazacu, bărbatul care a cerut-o în căsătorie în urmă cu câteva luni. Cei doi au postat fotografii și filmări din timpul petrecerii, însă nu s-au afișat împreună.

Atât Ramona, cât și Cătălin , au părut să se distreze de minune în timpul petrecerii. Ba mai mult, aceștia au dansat cât s-a putut alături de ceilalți invitați. Într-unul dintre filmulețele postate de prezentatorul TV pe InstaStory este observată chiar Ramona, care dansa lângă el și se distra pe cinste.

În urmă cu câteva săptămâni, Ramona Olaru se muta din locuința sportivului, care se află în renovare. Asistenta TV a dezvăluit că va mai dura ceva până când apartamentul va fi gata, motiv pentru care va locui în casa ei, departe de zgomot și amenajări.

„Nu s-a terminat, pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa. Fix așa avem parte. Dar se pare că în paralel mai lucrează și în altă parte și mai vin o zi, apoi nu mai vin câteva zile. Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E ‘terminat’ acum fără noi.„, a declarat blondina pentru ego.ro.