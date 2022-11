Ramona Olaru s-a mutat din locuința lui Cătălin Cazacu. Care a fost motivul: „Nu am muncit degeaba”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au logonit în această vară și plănuiesc să facă nunta cât mai curând. Ba mai mult, în ultima perioadă au muncit din greu pentru a-și reamenaja complet locuința în care vor sta amândoi, însă pe parcurs s-au confruntat cu câteva probleme.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit că lucrările la locuința lui Cătălin Cazacu, unde se mutase deja de mai mult timp, merg mult mai greu decât se așteptau. Cu toate că vedeta a muncit pentru a pune la punct toate detaliile, cei doi se confruntă acum cu întârzieri din partea muncitorilor, care și-ar fi luat și alte angajamente.

Astfel, Ramona Olaru a dezvăluit că s-a întors înapoi la apartamentul ei până când vor fi gata toate renovările, pentru a se putea muta când totul este finalizat. Vizibil deranjată de situația în care a fost pusă, logodnica lui Cătălin Cazacu a explicat totul.

„Nu am pus mâna. De fapt, am vrut să mă mut pentru o perioadă, ca să mă duc direct în casa aranjată. Până la urmă merit asta, nu am muncit degeaba toată viața. Doar nu mă mărit ca să muncesc în continuare. Mă mut. Am luat și pisicile, poate să doarmă liniștit Cătălin. E „terminat” acum fără noi. Nu s-a terminat pentru că se lucrează. Așa este când te scarpini cu mâna altuia. Te bazezi pe niște muncitori și atunci ei lucrează în ritmul lor, nu când ai vrea tu. Noi am zis că terminăm într-o lună, dar nu este așa. Fix așa avem parte. Dar se pare că în paralel mai lucrează și în altă parte și mai vin o zi, apoi nu mai vin câteva zile”, a dezvăluit Ramona Olaru pentru Ego.ro