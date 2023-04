Radu Ștefan Bănică, declarații inedite despre familia lui: „Era vorba de imaginea tatei la mijloc”

Radu Ștefan Bănică are o carieră în plină ascensiune în teatru, muzică, dar și afaceri, având o cafenea în centrul Bucureștiului.

Radu Ștefan Bănică a trăit în 2012 un moment cu adevărat special și de care își va aduce aminte multă vreme de acum încolo. În acel an, tânărul a urcat pentru prima dată pe scenă la Sala Palatului, având un moment alături de tatăl său, Ștefan Bănică. Tânărul a vorbit despre emoțiile pe care le-a atunci.

„Prima oară când am fost pe scenă la Sala Palatului a fost în 2012. Am avut un moment cu tata. Îmi amintesc că primul impuls a fost să plâng de emoție, mai ales când am văzut atât de mulți oameni. Totul s-a întâmplat într-o secundă și cumva mi-am revenit imediat”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru catine.ro .

Când vine vorba de spectacolele pe care le pregătește împreună cu fiul lui, Ștefan Bănică este exigent, dorindu-și ca momentul să iasă excelent.

Radu Ștefan Bănică a crescut într-o familie în care tatăl său are parte de notorietate, așa că de la o vârstă fragedă a fost obișnuit cu această celebritate.

Radu Ștefan Bănică vorbește destul de rar despre relația cu tatăl lui, celebrul Ștefan Bănică, însă nu se ferește să dezvăluie detalii inedite atunci când are ocazia.

„Încep cu astea care îmi plac. Profesionalismul este principalul la mine, nu am ce să-i reproșez. E ce trebuie. Este foarte eficient în muncă, și perfecționism. Ca tată, e un tată zâmbitor, caterincă. Nu înțelege anumiți termeni în engleză spre exemplu, adică înțelege, dar nu vrea să accepte (…). Da, îmi vine așa, de exemplu îi zic ceva random, „random”? Cum să zic „random” ca actor, și are dreptate (…) Eu mi-am dorit de mic să cânt, dar am avut o reținere. El e foarte profi și din start m-a luat, n-a fost ca și când cânta cu fiul său, ci cu un coleg și a intrat în mine rău, dar bine a făcut, că dacă nu făceam pasul ăsta, nu știu când aș fi avut curajul”, a declarat Radu Bănică, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Radu Ștefan Bănică a fost invitat în emisiunea Alexandrei Ungureanu, care se numește „Duet cu Alexandra” și care poate fi urmărită pe canalul de YouTube theXclusive. Artistul în vârstă de 21 de ani a povestit că își dorea de la o vârstă fragedă să activeze în muzică, însă, la sfatul tatălui lui, a urmat o altă direcție.

„Eu când eram mic am spus că vreau să fiu artist, vreau să cânt, să am stadioane și îmi spune tata că „muzica nu e o meserie, este un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor.” Am zis că fac studiile de actorie, să am diplomă, și hobby-ul, muzica, merg mână în mână. Cred că se referea la hobby prin faptul că dacă vrei muzică te duci la Conservator. Am vrut de mic să fiu artist, să cânt și n-am cântat până la 18 ani. Am făcut pian 10 ani, dar n-am putut cu vocea. Am avut un trac și o groază să deschid gura față de oricine. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac. Mă închideam în mașină, mă duceam în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare.”