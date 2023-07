Alexia Eram și Mario Fresh, dezvăluiri despre problemele din viața lor de cuplu: "Dacă nu ar fi gelozie..."

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Fiica Andreei Esca și artistul sunt într-o relație de șase ani și postările lor pe social media sunt o dovadă a faptului că cei doi se iubesc ca în prima zi, chiar dacă recent au circulat zvonuri cu privire la despărțirea lor.

Alexia Eram și Mario Fresh au vorbit într-un interviu acordat recent despre problemele din viața lor de cuplu, dar și despre începutul poveștii lor de dragoste.

Alexia Eram a precizat că momentele de gelozie nu au dispărut, însă acestea sunt benefice vieții de cuplu.

Alexia Eram a ținut să precizeze că unul dintre secretele relației lor este și faptul că amândoi au programe aglomerate și nu petrec întreaga zi împreună.

Creatoarea de conținut a vorbit într-un interviu recent și despre frumoasa relație care există între părinții ei, Andreea Esca și Alexandre Eram, și partenerul ei de cuplu. Asta cu toate că presa a speculat în numeroase rânduri despre faptul că se presupune că Andreea Esca nu ar fi fost de acord ca fiica ei să aibă o relație cu cântărețul.

Alexia Eram a dezvăluit recent detalii despre povestea de dragoste pe care o trăiește împreună cu Mario Fresh. Creatoarea de conținut a vorbit și despre gelozia din cuplu, dar și despre cum o gestionează.

„Nu sunt o persoană foarte relaxată, sunt foarte irascibilă de fel, dar nu sunt nici o persoană foarte nervoasă. Sunt agitată de fel. Sunt geloasă cum orice om e gelos. Nu cred că există să nu fii gelos. Cred că în orice relație există o mică parte de gelozie, nu cred că există relații în care să nu fie deloc, așa că este bine asta. Dacă nu ar fi gelozie înseamnă că ceva nu e ok. Nu poate să fie omul cu ochelari. Are voie să zică dacă o fată e frumoasă, are dreptate. Este firesc. Dacă vezi pe cineva frumos, afirmi asta. Asta nu înseamnă că trebuie să se întâmple ceva”, a declarat Alexia Eram pentru WOWbiz.