Alexia Eram, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Mario Fresh: „Sunt lucruri pe care nu le știu despre el”

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea showbiz-ului românesc, fiind împreună de peste 6 ani. Cei doi tineri trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se sprijină unul pe altul în mod constant. Fiica Andreei Esca a făcut mai multe declarații despre relația ei cu iubitul ei, dezvăluind că acesta o surprinde mereu cu flori, mai ales cu ocazia sărbătorilor.

De asemenea, Alexia Eram a dezvăluit că, deși sunt împreună de mult timp, cu siguranță nu cunoaște prea multe lucruri despre partenerul ei. Ba mai mult, acest lucru este valabil și pentru artist , care este de acord cu faptul că încă mai au foarte multe lucruri de descoperit unul la celălalt.

Recent, Alexia Eram a discutat despre căsătoria cu Mario Fresh, mai ales că fanii sunt foarte curioși să afle dacă cei doi plănuiesc să ajungă în curând în fața altarului. În acest sens, fiica Andreei Esca dorește să mai aștepte, iar partenerul ei este de aceeași părere.

„Nu mă deranjează neapărat. Poate e normal să fiu întrebată. Dar am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a precizat Alexia Eram pentru WOWnews.