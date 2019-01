Prințul William glumește pe seama aniversării soției sale, Kate Middleton

Vacanța de iarnă s-a încheiat în mod oficial și pentru familia regală, Prințul William fiind primul care participă la un angajament regal. Acesta a vizitat London’s Air Ambulance Charity și a discutat despre munca pe care angajații o fac și despre cât de dificil este un serviciu de urgență.

Prințul William a fost și el pilot de ambulanță și a fost numit patron al acestei organizații caritabile la aniversarea de 30 de ani.

Evenimentul acesta a coincis cu un alt moment important pentru William, aniversarea soției sale, Kate. Aceasta a împlinit 37 de ani și, în ciuda faptului că Ducele de Cambridge nu i-a fost alături întreaga zi, se pare că ea a sărbătorit acasă, alături de cei trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

În mod evident, Prințul William nu a uitat de ziua soției sale. Acesta a primit o felicitare pentru Kate de la un fan prezent la eveniment, iar răspunsul pe care l-a oferit i-a amuzat pe cei prezenți. „Foarte bine că ți-ai amintit, mi-am amintit și eu în dimineața aceasta, așa că a fost ok”, a spus acesta potrivit People.

William accepting a card at @LDNairamb for wife Kate on her birthday: Well done for remembering. I did remember this morning, so that was ok.' pic.twitter.com/OcMgHc4sJp

— Emily Nash (@emynash) January 9, 2019