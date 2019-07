Prințul William, apariție surpriză pentru fanii care îi aduceau un omagiu Prințesei Diana

Pe 1 iulie Prințul William i-a surprins pe fanii care s-au adunat la Kensington Palace pentru a-i aduce un omagiu Prințesei Diana, care a murit în 1997 într-un accident de mașină.

Potrivit The Daily Mail, fanii familiei regale s-au strâns în fața porților încă de la 5.30 dimineața, însă în jurul orei 18.45, ei au fost surprinși de vizita Prințului William, care a venit însoțită de o mică echipă de securitate.

Ducele de Cambridge avea o ținută casual, o cămașă și o jachetă și a vorbit cu acest grup timp de șapte minute, până când s-a format o adevărată mulțime.

„William mi-a spus că știe că venim aici în fiecare an și ne-a mulțumit pentru ce facem pentru mama sa”, a spus John Loughrey, cel care a vorbit cu Prințul William. „… mi-a strâns mâna de trei ori, are o strângere fermă și am simțit un lucru minunat care s-a dus în tot corpul meu. Cred că încă tremur. Sunt foarte emoționat”, a povestit acesta.

„El a zis,’Sunt impresionat de faci, ai o adevărată colecție'”, a spus John, referindu-se la reacția lui William care a văzut toate accesoriile cu Diana pe care le avea acesta. „I-am spus că mă rog pentru mama lui în fiecare duminică la Westminster Abbey și el a părut impresionat”.

„Ea s-a născut cu două inimi, una pentru ea și una pentru noi. Oamenii nu trebuie să uite asta. Nu am mai vorbit cu William până acum, doar l-am văzut, însă el a venit la mine și știa cine sunt. Sunt atât de emoținat. El chiar părea impresionat că suntem acolo”, a declarat John.

Prințul William i-a povestit acestuia și de statuia cu Prințesa Diana, care urmează să fie dezvăluită curând. Statuia va fi amplasată în afara palatului.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

