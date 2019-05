Prințul William povestește despre momentele dificile prin care a trecut după moartea mamei sale, Prințesa Diana

Prințul William este dedicat cauzei pe care o sprijină și prin organizația sa, Heads Together. Acum, într-un show TV special, Ducele de Cambridge discută despre pierderea devastatoare pe care a trăit-o atunci când mama lui, Prințesa Diana, a murit în 1997, când el avea 15 ani.

Într-un video realizat de BBC, William a explicat: „Cred că atunci când porți doliu la o vârstă fragedă, oricând de fapt, dar în special la o vârstă fragedă – pot să rezonez foarte bine cu asta – simți o durere ca nicio altă formă de durere. Și știi că în viață îți va fi foarte dificil să treci peste ceva chiar mai rău de atât.” Postând un preview al noului show de pe BBC, A Royal Team Talk: Tackling Mental Health, Palatul Kensington a scris pe Twitter: „Când porți doliu de la o vârstă fragedă, simți durerea ca nicio altă formă de durere — The Duke of Cambridge #ARoyalTeamTalk.”

When you are bereaved at a very young age, you feel pain like no other pain.' — The Duke of Cambridge #ARoyalTeamTalk pic.twitter.com/OIIj7KSIbS

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 mai 2019