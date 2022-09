Prințul Harry și Meghan Markle, decizie neașteptată după moartea Reginei Elisabeta a II-a

În 2020, Printul Harry si Meghan Markle au semnat un acord pe mai mulți ani cu Netflix. Conform contractului, compania lor de producție trebuia să realizeze documentare, lungmetraje, reality show-uri și programe pentru copii în exclusivitate pentru platforma de streaming. La vremea respectivă, surse citate de presa de peste ocean susțineau că acest contract ar putea valora chiar și 150 de milioane de dolari.

Chiar dacă Netflix nu a anunțat în mod oficial reality show-ul, se pare că Meghan Markle și Prințul Harry au început filmările încă de anul trecut. Potrivit Page Six, platforma de streaming își dorea să lanseze show-ul în luna decembrie, imediat după terminarea celui de-al cincilea sezon al serialului The Crown. Însă, se pare că Meghan și Harry vor ca marea lansare să aibă loc în 2023. Cei doi ar amâna lucrurile fiindcă își doresc să editeze o mare parte dintre scenele filmate. În plus, se pare că decizia ar avea legătură cu moartea Reginei Elisabeta a II-a. Aceștia își doresc să elimine o parte dintre lucrurile pe care le-au spus despre Regele Charles al III-lea, Regina Consoartă Camilla, Prințul William și soția sa, Kate Middleton.

„Au loc o mulțime de discuții. Am auzit că Harry și Meghan vor ca emisiunea să fie lansată anul viitor, vor să tragă de timp”, a declarat o sursă pentru Page Six.

„Netflix și-a dorit mult ca serialul să fie gata până în decembrie. Există o mare presiune asupra lui Ted Sarandos (CEO-ul Netflix), pentru a termina acest show”, a mai declarat o altă sursă.

În plus, la începutul acestei veri, Netflix a anunțat că renunță la Pearl, serialul animat creat de Meghan Markle. Se pare că platforma de streaming se confruntă cu o pierdere bruscă a numărului de abonați, fapt ce a dus la oprirea mai multor producții animate.

Archewell Productions, compania înfiinţată de Meghan Markle și Prințul Harry, anunţase anul trecut că Ducesa de Sussex va fi producătoare executivă a serialului. Pearl urmărea aventurile unei fetițe de 12 ani, ce este inspirată de femeile influente din istorie. Cu toate acestea, Netflix nu renunță la toate proiectele Archewell Productions, platforma de streaming anunțând că va continua să lucreze la Heart of Invictus, un serial documentar ce prezintă povestea sportivilor care participă la Jocurile Invictus. Competiția sportivă a fost înființată în 2014 de Prințul Harry și este dedicată militarilor răniți pe fronturile de luptă.

Foto: Hepta

