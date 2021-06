Prințul Harry nu renunță la titluri, cel puțin în SUA

Prințul Harry și Meghan Markle au devenit pentru a doua oară părinți la începutul verii și, potrivit TMZ, certificatul american de naștere al fiicei lor, ține cont de titlurile regale de care prințul a părut să se dezică prin mutarea în Statele Unite.

Potrivit unei copii obținute de TMZ, în certificatul de naștere al micuței Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, Prințul Harry apare cu titlurile The Duke of Sussex și His Royal Highness.

Și certificatul lui Archie a atras atenția publicului la începutul anului din cauza unor modificări ale numelui lui Meghan Markle. Tabloidul britanic The Sun a evidențiat că numele mamei este acum „Alteța Sa Regală Ducesa de Sussex”, în timp ce Harry apare sub numele „Alteța Sa Regală Prințul Henry Charles Albert David Duce de Sussex.”

Meghan a ținut, la vremea respectivă, să facă niște clarificări privind modificările aduse certificatului și suspiciunea că ea ar fi fost cea care le-a solicitat. Un purtător de cuvânt al Ducesei de Sussex a declarat că omiterea prenumelor ei, „Rachel Meghan”, din certificatul lui Archie a fost decizia Palatului, nicidecum o pretenție a lui Meghan. Modificările au fost făcute în iunie 2019, la aproximativ o lună după nașterea lui Archie.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor s-a născut pe 4 iunie 2021. Numele ei este încărcat de semnificații. Și asta pentru că Lilibet este porecla din copilărie a Reginei, pe care cei apropiați i-au dat-o atunci când aceasta era prea mică pentru a-și pronunța corect propriul nume. Astfel, numele de alint a fost preluat de întreaga familie regală, legenda arătând că tatăl reginei, Regele George VI, obișnuia să spună despre fiicele sale: „Lilibet este mândria mea, Margaret este bucuria mea.” Cel de-al doilea nume, în mod evident, este ales ca un omagiu pentru Prințesa Diana, mama Prințului Harry, decedată într-un accident tragic în Paris, în august 1997, la vârsta de 36 de ani.

