Primul cadou pe care Meghan Markle l-a pregătit pentru fiica sa, Lilibet

Săptămâna trecută, Prințul Harry și Meghan Markle au devenit părinți pentru a doua oară. Ducesa de Sussex a născut o fetiță, pe care au decis să o numească Lilibet Diana, în onoarea Reginei Elisabeta a II-a și a Prințesei Diana.

Se pare că Meghan și-a dorit întotdeauna o fată, aceasta dezvăluind în 2015 că deja a achiziționat primul cadou pentru viitoarea sa fiică. Este vorba de un ceas Cartier, în valoare de aproximativ 6000 de euro, care are însă o semnificație aparte pentru Ducesa de Sussex. Aceasta l-a achiziționat în timp ce filma pentru serialul Suits.

„Întotdeauna mi-am dorit ceasul Cartier French Tank. Când am aflat că Suits va continua și al treilea sezon, am cumpărat versiunea în două nuanțe. Am gravat pe spate «De la M.M. pentru M.M.» și intenționez să i-l dau fiicei mele într-o zi.”, a declarat Meghan Markle pentru Hello! în 2015.

Meghan Markle și Prințul Harry au declarat recent că vor intra în concediu parental. Ducii de Sussex au confirmat că nu se vor mai ocupa de Fundația Archewell în perioada următoare, pentru a se concentra pe creșterea micuței Lilibet Diana.

„Pe 4 iunie, am fost binecuvântați de sosirea fiicei noastre, Lili,” au scris ei. „Ea este mai mult decât ne-am fi putut imagina vreodată și rămânem recunoscători pentru dragostea și rugăciunile pe care le-am simțit îndreptându-se spre noi de pe tot globul. Vă mulțumim pentru bunătatea și sprijinul dumneavoastră constant, în acest moment foarte special pentru familia noastră.”

Proaspătul tată de 36 de ani le-a sugerat tuturor celor care se gândesc să trimită mici cadouri pentru fiica sa și pentru mama ei să se orienteze, mai degrabă, spre a sprijini organizații care lucrează pentru femei și fete, precum: Girls Inc., Harvest Home, CAMFED sau Fundația Myna Mahila.

Cei doi soți au anunțat pe site-ul Archewell Foundation că retragerea lor temporară nu va afecta munca organizației.

Foto” Arhiva Revistei ELLE