Prințul Charles i-a pregătit un cadou special primului său nepot, Prințul George, încă din prima zi de naștere

Vorbind din casa lui scoțiană din Birkhall, Prințul Charles a arătat spre zecile de copaci plantați încă de la nașterea Prințului George, în urmă cu cinci ani, spunând „Aceasta este pădurea lui George”.

„Pe măsură ce îmbătrânesc, îmi ocup timpul plantând copaci. Sper că va fi oarecum amuzant pentru George să vadă cum (copacii) cresc odată cu el”, a continuat prințul. Soția lui Charles, Camilla, Ducesa de Cornwall, apare de asemenea în documentar, adăugând „Nu vă puteți imagina cât de mult a crescut (pădurea). Era atât de mică după ce au fost plantați copacii. Iar acum, te simți minuscul pe lângă ea”.

Prințul Harry este mândru de tatăl său, afirmând recent că atrage atenția asupra problemelor de mediu. Weekend-ul trecut, în Sydney, Harry a ținut un discurs în cadrul evenimentului Australian Geographic Society Awards și a făcut referire la discursurile ținute de tatăl său în urmă cu aproape 50 de ani, care încă sunt plauzibile.

„Atât tatăl meu, cât și alte persoane au vorbit de câteva decenii despre mediul înconjurător, lucruri bazate pe știință, fapte, și conștientizare pentru vulnerabilitatea mediului înconjurător. Deși acele discursuri ajung de multe ori la urechile unor persoane nepăsătoare, atât el cât și ceilalți au fost foarte dedicați angajamentului lor pentru a conserva cea mai valoroasă resursă pe care o avem – planeta noastră„, a spus Prințul Harry.

Prințul Charles va deveni bunic pentru a patra oară, atunci când Harry și Meghan îl vor întâmpina pe primul lor copil. Charles a făcut o declarație amuzantă după nașterea Prințului Louis, în luna aprilie a acestui an, spunând „Suntem încântați de veștile bune. Este o bucurie imensă aceea de a avea încă un nepot, singura problemă este că nu știu cum o să reușesc să țin pasul cu ei”.

„Prince, Son and Heir: Charles at 70″ va avea premiera în data de 1 noiembrie pe BBC One cu ocazia zilei de naștere a Prințului Charles, care va împlini 70 de ani.

