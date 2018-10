Prințul William dezvăluie modul adorabil în care Prințul George îi calcă pe urme Prințesei Diana

Prințul William și Kate Middleton au fost recent gazda unei recepții date în onoarea tinerilor implicați în campania BBC Radio One’s Teen Hero, tineri care s-au remarcat de-a lungul anilor datorită talentului lor și a participării în diverse campanii menite a-i ajuta pe cei de vârsta lor.

În timpul evenimentului Prințul William a făcut și o mărturisire cu privire la una dintre pasiunile micului Prinț George, pasiune pe care a moștenit-o de la bunica lui, regretata Prințesă Diana.

Prințul William a dezvăluit în timpul conversației cu un tânăr pasionat de street dancing că și Prințul George adoră să danseze.

„Și George dansează destul de bine, îi place să danseze”, a mărturisit Prințul Willliam, iar declarația lui se regăsește într-un clip de la eveniment, video postat pe twitter de reprezentanții Palatului Kensington. „Și este.. mama mea obișnuia să danseze, iubea să danseze. Dacă este ceva ce iubești, atunci merită să faci ceea ce iubești. Nu lăsa pe nimeni să îți spună contrariul”, a completat Prințul William.

Poți vedea și tu schimbul de replici în video de mai jos, începând cu secunda 1:02:

Meet some of the Teen Heroes who will be recognised this afternoon at the @bbcr1 Teen Awards. The Duke and Duchess of Cambridge were honoured to meet them earlier this week at Kensington Palace and hear more about their incredible achievements. pic.twitter.com/l29JGxMOLy

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 21, 2018