PRIMELE IMAGINI! Vedetele au pornit pe Drumul Împăraților în cel de-al patrulea sezon Asia Express

După zeci de planuri și strategii făcute acasă, vedetele au dat piept cu realitatea din Asia Express. „Ce am văzut noi acasă nu are nicio legătură cu ce se întâmplă aici”, mărturisește Shift.

„Eu nu am crezut că va fi atât de greu”, spune și Adriana Trandafir. „Nu credeam că pot fi atât de disperat”, declară Mihai Petre. Primele misiuni i-au luat deja prin surprindere, adrenalina e la cote maxime, iar cursa e în plină desfășurare. Se anunță un sezon cu mult neprevăzut, provocări noi, situații inedite și vedete dispuse să treacă peste toate obstacolele pentru a câștiga amuleta supremă.

Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital, sunt cele nouă perechi dornice de aventură și adrenalină.

Lidia Buble și sora ei, Estera, se numără printre vedetele pe care le vei vedea în cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Împăraților. Cele două sunt încântate de această aventură și se văd deja câștigătoare. Lidia Buble a declarat că este o persoană competitivă și că e hotărâtă să câștige competiția Asia Express. „O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am să fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.

Foto: PR