Prietenia dintre Alexandru Arșinel și Stela Popescu. Dezvăluirile actorului despre fosta sa colegă de scenă

Alexandru Arșinel și Stela Popescu au făcut o echipă de invidiat atât pe scenă, cât și în viața reală. Cei doi au jucat împreună multe decenii la rând și au făcut publicul să simtă emoție cu fiecare apariție a lor pe scenă. De asemenea, între cei doi a existat o relație de prietenie și tot timpul aveau lucruri bune de spus despre celălalt.

Cei doi actori au format unul dintre cele mai iubite cupluri ale teatrului românesc și erau de foarte mulți ani un duo emblematic. Alexandru Arșinel și Stela Popescu au fost colegi de scenă timp de aproape patru decenii și și-au jucat rolurile exemplar până în ultimul moment. După cinci ani de la moartea actriței, actorul s-a stins din viață.

După moartea Stelei Popescu, Alexandru Arșinel a fost devastat de pierderea actriței, dar mai ales a bunei sale prietene. După ce au împărțit scena timp de aproape 40 de ani, actorul a dezvăluit că avea un mare regret și nu a apucat să îi spună colegei sale un lucru foarte important.

„În relaţia cu Stela eu eram mai căpos, dar ea îmi îngăduia cu o toleranţă extraordinară, mă înţelegea. Am aflat după ce a murit. Se întâmpla cu unii… mă mai muşcau şi ea mă apăra, să nu se ia de mine. Dacă ştiam treaba asta, o iubeam şi mai mult. M-a lovit extraordinar, nu ştiam asta (…) Îmi pare rău că nu i-am spus niciodată cât de mult ţin la ea. Vine un moment când îţi dai seama că ai greşit şi nu mai poţi să te revanşezi, decât poate dincolo” , a povestit Alexandru Arşinel, potrivit Wowbiz.ro .

În ceea ce privește începutul prieteniei lor, Stela Popescu declara într-un interviu că s-au cunoscut în perioada anilor ’70, când i s-a propus să realizeze show-uri de televiziune. Cei doi s-au înțeles de minune și de atunci au jucat împreună în marile piese românești.

„În 1971, a venit la mine acasă Tudor Vornicu și mi-a spus că e momentul să facem show-uri de televiziune. Așa am început să lucrez cu Bănică. Trebuia să facem un show de 45 de minute. Am avut un așa succes că de a doua zi „urlau” telefoanele: „Veniți la noi în Cluj, în Timișoara, la Iași, la Craiova…”. Din acel moment am început să jucăm împreună în spectacole ocazionale. El juca la Municipal și eu la Teatrul de Comedie. Acest cuplu a mers foarte bine timp de opt ani, între anii 1971-1979″, a povestit Stela Popescu într-un interviu, conform Click!.