Premiile Grammy 2022: topul vedetelor care au strălucit pe covorul roșu

Covorul roșu de la Premiile Grammy 2022 ne-a adus o mulțime de apariții fashion de care nu știam că avem nevoie. După o perioadă de pauză (și în ciuda unui conflict militar care îngrozește lumea), distracția de a vedea celebrități apărând la felurite evenimente în ținute alese cu atenție este mai mult decât binevenită – până la urmă, nu e nimic rău în a căuta și entertainment printre știrile din ce în ce mai îngrijorătoare sau de-a dreptul oribile ale fiecărei zile.

Așadar, celebritățile din lumea muzicii au profitat de premiile Grammy 2022 ca să se prezinte în număr mare și în outfit-uri care mai de care mai spectaculoase. Evenimentul, care a avut loc la MGM Grand Casino în Las Vegas, s-a dovedit a fi mai glamour ca de obicei, cu multe dintre vedete purtând ținute care și-ar găsi locul în estetica flamboaiantă a orașului-gazdă fără probleme.

Lady Gaga, spre exemplu, după un an plin de evenimente (lansarea House of Gucci a adus-o la un nou nivel al adorației publicului, iar colaborarea cu legendarul muzician Tony Bennett și-a cules roadele aici) a încheiat sezonul premiilor la Grammy 2022 într-o superbă rochie Armani Privé accesorizată cu bijuterii Tiffany & Co. La fel de glam, dar într-o cu totul altă notă a fost St. Vincent, a cărei rochie Gucci a făcut senzație. Ne-a plăcut și Dua Lipa în rochia ei Versace, dar încă mai mult ne-a plăcut momentul în care Dua și Megan Thee Stallion au recreat iconicul moment al rochiilor identice pus în scenă de Mariah Carey și Whitney Houston în 1998, la MTV VMA. Ca o completare, Donatella Versace, cea care a creat ținutele amândurora, le-a ajutat pe scenă să își refacă ținutele.

Și bărbații au avut apariții speciale, mai cu seamă că la Grammy 2022 (și în general la orice premii ale industriei muzicale) regulile sunt mult mai puțin stricte, așa că au putut să renunțe la smokingul clasic. Așa se face că Lenny Kravitz a avut o apariție de rockstar în cizme cu toc, Jared Leto, preferatul lui Alessandro Michelle de la Gucci, a venit cu o haină spectaculoasă din blană, iar Lil Nas X a purtat un costum Balmain brodat cu perle.

Cât despre restul celor mai bune ținute de la premiile Grammy 2022, privește cu atenție în galeria alăturată și ce au purtat Halsey, Cynthia Erivo, Hailey Bieber sau HER.

Foto: Profimedia, PR, Instagram

