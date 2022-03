Covorul roșu la Oscar 2022: cel mai bine îmbrăcate vedete

Covorul roșu la Oscar 2022 a fost mai sărac în ținute spectaculoase decât evenimentele similare din anii trecuți, semn că, într-o industrie dominată de aparențe și de apariții atent calculate, de stiliști care plănuiesc ținute cu luni în avans și de designeri care își doresc cu orice preț vizibilitatea enormă pe care o oferă această platformă, ceva nu funcționează așa cum ar trebui.

Ceea ce nu înseamnă că vedetele care au pășit pe covorul roșu la Oscar 2022 nu au avut și ținute reușite, elegante, de-a dreptul spectaculoase. Câteva sunt de reținut, și le vezi în galeria alăturată. Printre preferatele noastre s-a numărat rochia Schiaparelli purtată de Maggie Gyllenhaal (și e de mirare că nu au fost mai multe vedete care să apeleze la serviciile celei mai hot case de modă a momentului), dar și rochia Lacroix vintage pe care a purtat-o Kirsten Dunst, apărută pentru prima dată pe podiumuri cu 20 de ani în urmă… o ținută complicată, dar în ton cu gusturile actriței care a favorizat în trecut rochiile brand-ului surorilor Mulleavy de la Rodarte, bunele sale prietene.

O apariție notabilă pe covorul roșu la Oscar 2022 a fost topmodelul Liya Kebede, care a venit într-o rochie Maison Alaia, casa legendară reînviată de talentatul Pieter Mulier. Și Demi Singleton, din King Richard, filmul pentru care Will Smith a obținut Oscarul pentru cel mai bun actor, a avut o ținută de invidiat – o rochie Miu Miu adecvată vârstei și aerului său adolescentin, într-o culoare primăvăratică. Și nu sunt de ignorat nici rochiile purtate de Serena Williams și de sora ei, Venus, pentru a celebra filmul inspirat de viețile lor. Tot la o culoare atipică a apelat și Kodi Smit-McPhee, tânărul actor din The Power of the Dog, care a ales un costum Bottega Veneta. Vezi mai departe toate ținutele care ne-au plăcut, ne-au inspirat sau ne-au atras atenția și bucură-te, măcar pentru o zi, de glamour și culoare, lăsând o serie de outfit-uri spectaculoase să te inspire pentru viitoarele tale ținute.

Foto: Profimedia, PR, Instagram

