Paris Hilton și Carter Reum s-au căsătorit

Paris Hilton și finanțistul Carter Reum, amândoi în vârstă de 40 de ani, au făcut nuntă la o proprietate privată din Los Angeles.

Printre invitați, potrivit surselor People, s-au numărat Kim Kardashian West, Kyle Richards și Paula Abdul. „Eternitatea mea începe astăzi… ✨💍 11/11 💝”, a scris Hilton pe Instagram, postând o fotografie în rochia ei de mireasă și adăugând hashtagurile #Just Married și #ForeverHiltonReum.

În caz de cineva vrea să vadă petrecerile de nuntă (pentru că nu va fi doar una), Paris s-a gândit deja la asta. Evenimentele atașate nunții vor fi înregistrate pentru noua serie documentară în 13 episoade, Paris in Love, care a avut premiera joi pe Peacock. „Am vrut ca fanii să vadă că mi-am găsit prințul fermecat și nunta mea fericită de poveste”, i-a spus Hilton lui Jimmy Fallon.

Vedeta s-a logodit pe o insulă privată, înainte de Ziua Îndrăgostiților, după mai bine de un an de relație. Paris a mărturisit atunci pe Instagram că viitorul ei soț, Carter Reum, a plănuit cererea în căsătorie în cel mai mic detaliu. „Atunci când îți găsești sufletul pereche, nu știi asta. Simți asta. Dragostea mea și cu mine am fost împreună încă de la prima noastră întâlnire și, de ziua mea, el a organizat o excursie specială în paradisul tropical. În timp ce mergeam la cina de pe plajă, Carter ne-a condus la o cabană împodobită cu flori și s-a așezat în genunchi. Am spus da, da pentru totdeauna. Nu există o altă persoană cu care aș vrea să îmi petrec toată viața.”

„Am avut ocazia unică să o cunosc pe Paris cea reală, am fost doar noi doi în ultimele 15 luni și nu aș putea să fiu mai încântat și norocos să o am ca viitoarea mea soție și parteneră. Ea strălucește prin amabilitatea ei, etica muncii, autenticitate și vocea ei pentru a face lumea un loc mai bun și va face același lucru în calitate de viitoare mamă și soție”, a spus Carter Reum despre femeia pe care a ales-o să-i fie alături.

